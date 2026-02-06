自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》想對台灣隊復仇！12強賽遭打爆的南韓側投高永表發聲了

2026/02/06 13:27

高永表。（資料照，記者陳志曲攝）高永表。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕2026年經典賽3月登場，與台灣隊同組的南韓隊，今天公布30人名單，韓職KT巫師34歲低肩側投高永表，他表示希望能對台灣隊「復仇」。

2024年的世界棒球12強賽，高永表當時對台灣隊先發，僅投2局狂掉6分，包含被台灣球星陳晨威、陳傑憲開轟。南韓隊最後吞敗，最終讓球隊止步小組賽。

高永表先前傳出可能無緣南韓隊，但韓華鷹22歲王牌火球男文東珠受傷，因此高永表進入南韓國家隊。

根據韓媒《OSEN》報導，高永表說，「我在上屆比賽（指12強賽）的關鍵比賽表現很糟，對隊友們深感愧疚，那次經歷讓我反省很多...由於這次WBC可能是我最後一次參加國際賽，我希望能不留遺憾、盡全力做自己所能的事情。」

「如果問我想投哪一場，我一定會說是對台灣隊的比賽。當然不一定能如願，但台灣隊是我最想擊敗的球隊。」高永表說，「我有信心如果再對上一次可以贏球，如果再失敗，我也會接受。這就是為何我想再對決台灣隊的原因。」

高永表認為，南韓隊首戰碰上捷克的比賽很重要，要先贏球，才能掌握氣勢，「12強賽時，台灣隊首戰擊敗我們，掌握氣勢，最後奪冠。希望這次先贏首戰，再好好面對日本，接著依序擊敗台灣與澳洲，前進美國。」

高永表近年雖然是南韓國家隊常客，但表現都不算優質，包含2021年東京奧運對美國投4.2局失4分吞敗，4強賽對日本5局失2分；2023年經典賽對澳洲4.1局失2分，2024年12強賽對台灣隊2局失6分。

