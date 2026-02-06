NBA》柯瑞缺陣換史賓塞跳出 勇士克服末節14分落後大逆轉太陽！

史賓塞。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在客場迎戰太陽，雖然一哥柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）都缺席，但全隊將士用命，克服末節最多14分落後逆轉，史賓塞（Pat Spencer）繳出全隊最高20分、桑托斯（Gui Santos）進帳18分，率隊以101：97終止2連敗。

勇士和太陽開賽一路拉鋸，首節打完暫時以4分落後，次節勇士靠著理查德（Will Richard）灌籃和史賓塞三分球，一度擴大領先，但太陽布魯克斯（Dillon Brooks）、古德溫（Jordan Goodwin）接力得分後反擊，半場打完勇士仍以59：55領先。

勇士上半場三分球37投15中，史賓塞飆進5顆三分球貢獻15分，桑托斯繳出11分、7助攻，且把失誤控制在2次，成為領先關鍵；太陽方面，布魯克斯半場拿下15分全隊最高。

太陽在第3節打完取得6分超前，末節還一度將領先擴大到雙位數，但勇士並未放棄，小裴頓（Gary Payton II）、哈佛德（Al Horford）接力命中三分球，助隊追上，終場前1分鐘僅落後2分，莫爾頓（De'Anthony Melton）切入上籃後助隊追平。雖然太陽還有最後一擊的機會，但布魯克斯外線出手沒進，加上讓勇士掌握到籃板球，莫爾頓快攻上籃，助隊鎖定勝利。

勇士今天5人得分上雙，史賓塞飆進6顆三分球進帳20分，桑托斯18分次之，莫爾頓貢獻17分；太陽方面，布魯克斯拿下全隊最高24分。

柯瑞。（路透）

