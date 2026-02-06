自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》柯瑞缺陣換史賓塞跳出 勇士克服末節14分落後大逆轉太陽！

2026/02/06 13:43

史賓塞。（法新社）史賓塞。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在客場迎戰太陽，雖然一哥柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）都缺席，但全隊將士用命，克服末節最多14分落後逆轉，史賓塞（Pat Spencer）繳出全隊最高20分、桑托斯（Gui Santos）進帳18分，率隊以101：97終止2連敗。

勇士和太陽開賽一路拉鋸，首節打完暫時以4分落後，次節勇士靠著理查德（Will Richard）灌籃和史賓塞三分球，一度擴大領先，但太陽布魯克斯（Dillon Brooks）、古德溫（Jordan Goodwin）接力得分後反擊，半場打完勇士仍以59：55領先。

勇士上半場三分球37投15中，史賓塞飆進5顆三分球貢獻15分，桑托斯繳出11分、7助攻，且把失誤控制在2次，成為領先關鍵；太陽方面，布魯克斯半場拿下15分全隊最高。

太陽在第3節打完取得6分超前，末節還一度將領先擴大到雙位數，但勇士並未放棄，小裴頓（Gary Payton II）、哈佛德（Al Horford）接力命中三分球，助隊追上，終場前1分鐘僅落後2分，莫爾頓（De'Anthony Melton）切入上籃後助隊追平。雖然太陽還有最後一擊的機會，但布魯克斯外線出手沒進，加上讓勇士掌握到籃板球，莫爾頓快攻上籃，助隊鎖定勝利。

勇士今天5人得分上雙，史賓塞飆進6顆三分球進帳20分，桑托斯18分次之，莫爾頓貢獻17分；太陽方面，布魯克斯拿下全隊最高24分。

柯瑞。（路透）柯瑞。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中