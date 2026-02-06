NBA》東契奇傷退、里維斯飆35分 湖人終結七六人5連勝

東契奇（右）。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕東契奇（Luka Doncic）因傷在上半場打完提前退場，但湖人靠著里維斯（Austin Reaves）從板凳出發拿35分，率隊以119：115逆轉七六人，收下2連勝。

東契奇在第二節尾聲因左大腿傷勢提前退場，隨後湖人也正式宣布他因左腿疼痛不會上場，總計出賽16分鐘，拿10分、2助攻、4籃板，但也發生5次失誤。

湖人在上半場完全守不住恩比德（Joel Embiid），讓他繳出10投7中20分，還外帶5籃板，他的強勢發揮也讓七六人在上半場打完取得59：51領先，而恩比德在第三節依舊打得出色，他一人包辦10分，馬克西（Tyrese Maxey）也有8分進帳，但湖人靠著板凳出發的八村壘、里維斯帶起攻勢，單節打出34：28回敬對手，三節打完追近至85：87。

里維斯在第四節開局就連續投進兩顆高難度三分球，一人就包攬13分，率領湖人完成逆轉，之後最多還領先達16分，儘管詹姆斯（LeBron James）發生發球失誤，被七六人一度追到一球之差，好在紫金大軍還是成功擋住對手反撲，以4分差勝出。

湖人板凳打得出色，除了里維斯之外，八村壘也拿到12分，詹姆斯進帳17分、10助攻，但也發生8次失誤，另有3人得分達雙位數。七六人方面，恩比德有35分、7籃板、7助攻，馬克西拿26分、13助攻，艾奇康（VJ Edgecombe）有19分，但球隊終止近期的5連勝。

