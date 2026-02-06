自由電子報
體育 即時新聞

WBC封面圖台灣隊放這3人 球迷狂刷Team Taiwan 讚數海放其他國家

2026/02/06 14:21

經典賽20支代表隊今天公布30人名單，WBC也在官方社群分享各隊的球員名單及相關資訊，其中台灣隊的張育成、林子偉、鄭宗哲被選作封面圖的代表人物。（圖擷自臉書）經典賽20支代表隊今天公布30人名單，WBC也在官方社群分享各隊的球員名單及相關資訊，其中台灣隊的張育成、林子偉、鄭宗哲被選作封面圖的代表人物。（圖擷自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕經典賽20支代表隊今天公布30人名單，WBC也在官方社群分享各隊的球員名單及相關資訊，其中台灣隊的張育成、林子偉、鄭宗哲被選作封面圖的代表人物，在發文底下湧入大批球迷搶先展開應援，針對官方以「Team Chinese Taipei」稱呼，球迷們狂刷一排「Team Taiwan」並貼出我國國旗，至今已破6千讚，遙遙領先其他隊。

WBC官方自今日上午8點初頭陸續貼出各隊的封面圖，並分享各隊的30人名單。（圖擷自臉書）WBC官方自今日上午8點初頭陸續貼出各隊的封面圖，並分享各隊的30人名單。（圖擷自臉書）

WBC官方自今日上午8點初頭陸續貼出各隊的封面圖，並分享各隊的30人名單。在臉書粉專依序可看到美國隊、日本隊、韓國隊，台灣隊的貼文則是在8點26分發布。在封面圖可看到各隊都選出3名代表人物，其中台灣隊是張育成、林子偉、鄭宗哲。

細看各隊的貼文，目前破千讚的只有美國、尼加拉瓜、多明尼加、墨西哥等，連放上大谷翔平的日本隊都還只有900多個讚，多數國家只有幾百讚，反觀台灣隊則是遙遙領先，截至下午2點已破6千讚，並有超過400則留言，只見網友狂刷一排「Team Taiwan」以及國旗，也有不少人留言強調「It’s Taiwan, you know it」、「This is our national flag.Don't get it wrong.」、「台灣隊加油」等。

第6屆WBC世界棒球經典賽將在3月5日開打，台灣隊30人正選名單如下：

投手：林昱珉、陳柏毓、沙子宸、林維恩、徐若熙、陳冠宇、孫易磊、莊陳仲敖、古林睿煬、鄭浩均、胡智爲、林凱威、張奕、林詩翔、曾峻岳、張峻瑋

捕手：林家正、蔣少宏、吉力吉撈．鞏冠

內野手：張育成、林子偉、吳念庭、江坤宇、鄭宗哲、李灝宇、強納森．龍

外野手：陳傑憲、林安可、陳晨威、費爾柴德

