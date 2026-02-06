亞洲杯桌球賽》葉伊恬頂住壓力 5局力退印度好手挺進16強

郭冠宏逆轉沙烏地阿拉伯對手，贏得男單小組賽首戰勝利。（資料照，取自WTT官網）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕17歲台南小將郭冠宏今天在2026年亞洲杯桌球賽男單小組賽最終戰，以3：0輕取印度選手蘇拉瓦朱拉（SURAVAJJULA Snehit），以2勝1負排分組第2，順利挺進16強淘汰賽。

世界排名77的郭冠宏則和世界排名第2的林詩棟、印度選手蘇拉瓦朱拉、沙烏畢阿拉伯的布舒萊比（BU SHULAYBI A）分在第2組，分組前二可晉級16強淘汰賽。

郭冠宏在小組賽首場以3：1擊敗布舒萊比，接著以0：3敗給林詩棟，今天碰上印度蘇拉瓦朱拉，首局雙方還在互探虛實，經過一番纏鬥才以12：10勝出，找到節奏的郭冠宏的在接下來兩局也打得輕鬆，以11：4、11：5收下勝利。

女單方面，世界排名60的葉伊恬今在小組賽最終戰對上印度名將芭特拉（BATRA Manika），她在開賽取得11：6、11：9先聲奪人，但經驗老道的芭特拉重整旗鼓，以11：8、11：4扳平戰局。

進入關鍵第5局，葉伊恬雖在10：8領先時錯過2個賽末點，但她在11：11平手時頂住壓力，先是逼出對手回球掛網，之後更靠正手拍得分成功關門，以13：11收下勝利，以2勝1負排分組第二，晉級16強。

