經典賽》擁有多明尼加、委內瑞拉兩大強權 D組「死亡之組」超硬

〔體育中心／綜合報導〕2026年經典賽將在3月登場，中南美兩大強權多明尼加、委內瑞拉，以及「美國2隊」以色列、尼加拉瓜、荷蘭被分在D組，被喻為是「死亡之組」。
多明尼加將有「史上最貴」的大都會強打索托（Juan Soto）、藍鳥球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）兩大球星領軍；委內瑞拉將有強打捕手培瑞茲（Salvador Perez）、勇士阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）等好手。
以色列全隊30人只有1位球員母國出生，其餘29人都是美國出生，將再次以「美國2隊」之姿出征經典賽，陣中包含有剛加盟巨人的金手套外野巴德（Harrison Bader）。
尼加拉瓜將由76歲老教頭貝克（Dusty Baker）執掌兵符，焦點球星是效力大都會的文托斯（Mark Vientos）；主力陣容老化的荷蘭，焦點球星有教室明星游擊手柏格茲（Xander Bogaerts）、紅襪瑞法拉（Ceddanne Rafaela）、以及本季效力老虎隊的38歲終結者簡森（Kenley Jansen）。
多明尼加名單：
投手（15人）
Albert Abreu（中日）、Sandy Alcantara（馬林魚）、Elvis Alvarado（運動家）、Huascar Brazobán（大都會）、Brayan Bello（紅襪）、Seranthony Domínguez（白襪）、Camilo Doval（洋基）、Carlos Estévez（皇家）、Wandy Peralta（教士）、Cristopher Sánchez（費城人）、Dennis Santana（海盜）、Luis Severino（運動家）、Gregory Soto（海盜）、Edwin Uceta（光芒）、Abner Uribe（釀酒人）
捕手（2人）
Yainer Diaz（太空人）、Austin Wells（洋基）
內野（8人）
Junior Caminero（光芒）、Vladimir Guerrero Jr.（藍鳥）、Ketel Marte（響尾蛇）、Manny Machado（教士）、Jeremy Pena（太空人）、Geraldo Perdomo（響尾蛇）、Amed Rosario（洋基）、Carlos Santana（響尾蛇）
外野（5人）
Oneil Cruz（海盜）、Julio Rodríguez（水手）、Johan Rojas（費城人）、Juan Soto（大都會）、Fernando Tatis Jr.（教士）
尼加拉瓜30人名單
投手（14人）
Danilo Bermudez、Kenword Burton、Stiven Cruz（釀酒人2A）、Osman Gutierrez、Duque Hebbert（老虎2A）、Ronald Medrano、Dilmer Mejia、Angel Obando、Erasmo Ramírez（雙城）、JC Ramírez、Oscar Rayo（皇家2A）、Carlos Rodriguez（釀酒人）、Carlos Teller、Bryan Torres
捕手（2人）
Melvin Novoa、Ronald Rivera
內野（9人）
Benjamin Alegria、Cheslor Cuthbert、Jeter Downs（軟銀）、Brandon Leyton、Jose Orozco、Elian Rayo（巨人1A）、Emanuel Trujillo、Mark Vientos（大都會）
Freddy Zamora（釀酒人3A）
外野（5人）
Chase Dawson、Omar Mendoza、Juan Montes、Ismael Munguia（洋基3A）、Cristhian Sandoval
荷蘭30人名單
投手（17人）
Jamdrick Cornelia、Jaydenn Estanista（費城人2A）、Wendell Floranus、Arij Fransen（紅人2A）、Lars Huijer、Kenley Jansen（老虎）、Antwone Kelly（海盜2A）、Jaitoine Kelly（響尾蛇新人聯盟）、Kevin Kelly、Shairon Martis、Eric Mendez、Ryjeteri Merite、Justin Morales、Shawndrick Oduber（道奇新人聯盟）、Juan Carlos Sulbaran、Derek West、Dylan Wilson（水手新人聯盟）
捕手（2人）
Hendrick Clementina、Chadwick Tromp（勇士）
內野（8人）
Ozzie Albies（勇士）、Xander Bogaerts（教士）、Ray-Patrick Didder、Didi Gregorius、Juremi Profar、Ceddanne Rafaela（紅襪）、Sharlon Schoop、Delano Selsassa
外野（3人）
Dayson Croes（巨人3A）、Druw Jones（響尾蛇1A）、Jurickson Profar（勇士）
委內瑞拉30人名單
投手（18人）
José Alvarado（費城人）、Eduard Bazardo（水手）、José Buttó（巨人）、Enmanuel De Jesus（KT巫師）、Carlos Guzman（大都會3A）、Yoendrys Gómez（光芒）、Pablo López（雙城）、Andrés Machado（歐力士）、Keider Montero（老虎）、Oddanier Mosqueda（海盜）、Germán Márquez（洛磯）、Daniel Palencia（小熊）、Eduardo Rodriguez（響尾蛇）、Ricardo Sanchez、Javier Sanoja（馬林魚）、Antonio Senzatela（洛磯）、Ranger Suárez（費城人）、Angel Zerpa（釀酒人）
捕手（2人）
William Contreras（釀酒人）、Salvador Perez（皇家）
內野（7人）
Luis Arraez（巨人）、Willson Contreras（紅襪）、Maikel Garcia（皇家）、Andrés Gimenez（藍鳥）
、Eugenio Suarez（響尾蛇）、Gleyber Torres（老虎）、Ezequiel Tovar（洛磯）
外野（3人）
Wilyer Abreu（紅襪）、Ronald Acuña Jr.（勇士）、Jackson Chourio（釀酒人）
