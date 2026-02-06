台維斯盃》主場對決黎巴嫩 吳東霖：義不容辭率隊復仇！

台維斯盃台灣隊本週末主場對決黎巴嫩。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2026年台維斯盃世界一級升降賽台灣對決黎巴嫩，本週末於台北市網球中心展開5戰3勝制激鬥，今抽籤結果確定，週六首點單打將由吳東霖強碰哈比卜（Hady Habib）、第2點黃琮豪遭遇老將哈桑（Benjamin Hassan），週日進行第3點雙打與壓軸2點單打，守土有責的台將期許復仇力退客軍。

歷史悠久的台維斯盃，為國際男網團體對抗賽，台灣隊去年9月主場點數2：3惜敗挪威，如今必須擊敗黎巴嫩，力保世界一級資格，雙方2018年曾於台維斯盃亞大區二級交手，我國客場以2：3 不敵，如今暌違8年狹路相逢，吳東霖有信心挾著主場優勢討回顏面，「和對方2位球員都交手過，他們球風很全面，希望自己表現更好，在熟悉場地展現最佳水準，帶頭拚出團隊氣勢。」去年歷經低潮但自認心態成熟的他強調，球員要先打出成績，各界資源才會投入，大環境自然愈來愈好，「你不能指望別人來幫助你，很多東西是自己要去創造，現在有這機會，我就義不容辭！」

請繼續往下閱讀...

第2點單打黃琮豪剛服完12天替代役，頂著俐落小光頭的他說：「這兩週盡快找回球感，大概恢復7、8成，相信能在場上漸入佳境。」將與黃琮豪把守第3點雙打的老將謝政鵬表示：「已經5年沒打台維斯盃，去年才復出，今年就有機會，很驚喜也很榮幸。我雖然年紀比較大，卻只是第4次打，要向隊友們多請教。」

吳東霖（右）首點對決哈比卜。（記者梁偉銘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法