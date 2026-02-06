自由電子報
PLG》「馬爾他巨獸」德古拉加入洋基本週有望亮相 錢韋成評價柯瓦隆表現

2026/02/06 14:34

德古拉。（洋基工程提供）德古拉。（洋基工程提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕PLG新軍洋基工程本季一勝難求，但他們積極補強，週二和台鋼獵鷹一戰剛「開箱」來自烏克蘭的新洋將柯瓦隆，今天PLG官網上看到來自馬爾他的德古拉在球員名單上，球隊稍早官宣，德古拉確定加盟，希望透過他的高度來提高禁區對抗性。

34歲、230公分來自馬爾他的德古拉，過去曾多次效力台灣球隊，包含P. LEAGUE+ 台北富邦勇士、台鋼獵鷹等隊伍，亦曾參與TAT亞洲籃球巡迴賽加盟台北野馬，具備豐富的賽場經驗。球團表示，希望透過德古拉的高度鞏固禁區，進一步提升對抗性，增加二波籃板和進攻機會。

洋基總經理錢韋成透露，德古拉加入球隊其實還不到一週的時間，但之前他才剛結束在杜拜的比賽，馬上就來到台灣，身體都還在比賽狀態，這週主場預計就會讓他出賽。

德古拉表示：「很開心能再次回到台灣，加入洋基工程。我會用最快的速度融入團隊，展現自己的優勢和經驗。防守是首要目標，我會保護禁區，進攻透過掩護為隊友創造更多出手機會，全力以赴迎接主場賽事。」

至於週二和獵鷹一戰亮相的柯瓦隆，錢韋成認為，他確實是現階段球隊需要的洋將類型，「他的定位不是專門得分型的洋將，他的打法也比較團隊，所以融入球隊的速度也很快。」

不過，錢韋成指出，柯瓦隆其實加入球隊也大約才一週時間，還有時差的問題，「他在上一場比賽的表現，包含場上態度、爭搶籃板積極度都很好，美中不足的是三分球命中率還有待加強，但他的出手都是合理的，他也有說，目前腿的力量還有點上不來，需要一些時間調整，目前看起來他是符合我們團隊需求。」

