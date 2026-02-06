自由電子報
體育 即時新聞

彰化之光！旅美投手沙子宸入選世界棒球經典賽名單！

2026/02/06 15:21

沙子宸擁有190公分的優勢，表現令人期待。（啟程國際運動行銷提供）沙子宸擁有190公分的優勢，表現令人期待。（啟程國際運動行銷提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕世界棒球經典賽（World Baseball Classic，WBC）今天（6日）公布台灣隊30人名單，其中，彰化藝術高中畢業的旅美投手沙子宸也在名單上，讓所有彰化人都大喊，「大沙」真是彰化之光！

　沙子宸是台灣首位從社區棒球直接跨入美國職棒的球員，並非從小就開始參加球隊，但憑著對於棒球的熱愛，特地南下就讀位於八卦山上的彰化藝術高中體育班，才正式接受系統化的棒球訓練，校方談起沙子宸高度自律精神，都大為讚揚，雖然起步較早，在努力與天賦的配合下，在球場展現光芒，也創下台灣最淺球齡旅美紀錄，現為旅美奧克蘭運動家一員。

　縣府表示，沙子宸擁有190公分的優勢，去年在WBCQ世界棒球經典賽資格賽在對南非一役擔任先發，主投2.2局無安打、無失分，展現大將之風被視為明日之星，尤其最快球速突破150公里，這次獲選為經典賽台灣隊，表現令人期待。

　縣長王惠美表示，沙子宸在赴美職棒簽約前曾返回母校感謝栽培，為了改善八卦山棒球場的環境，已砸下3.39億元進行球場升級改造，希望培育更多的棒球好手出現。

旅美投手沙子宸最快球速突破150公里。（啟程國際運動行銷提供）旅美投手沙子宸最快球速突破150公里。（啟程國際運動行銷提供）

彰化藝術高中畢業的旅美投手沙子宸，入選世界棒球經典賽一員。（啟程國際運動行銷提供）彰化藝術高中畢業的旅美投手沙子宸，入選世界棒球經典賽一員。（啟程國際運動行銷提供）

