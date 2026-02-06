亞團賽》驚天大逆轉！台灣女團打敗日本隊 隊史首闖4強寫歷史

台灣女團首闖4強寫歷史。（羽協提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣女團今天在亞洲羽球團體錦標賽8強賽，即使前兩點女單邱品蒨、女雙許雅晴／宋祐媗相繼讓出，不過第3點林湘緹先演逆轉秀，接著許尹鏸／楊景惇也3局戰勝對手，壓軸登場的許玟琪以21：18、8：21、21：15拍落16歲渡邊柚乃，台灣完成不可思議逆轉秀，隊史首闖4強。

台灣女團昨敗給世界球后安洗瑩領軍的南韓隊，以分組第2晉級8強，今天挑戰連5屆4強，也是2018、2020年的冠軍隊日本。

世界排名14的邱品蒨13：21、16：21不敵世界排名27的郡司莉子，再來女雙許雅晴／宋祐媗，也以15：21、17：21栽在中西貴映／高橋美優拍下。

陷入0：2劣勢的台灣隊，第3點林湘緹在首局讓出後，第2局以9：11落後進入技術暫停，她再來逐漸找到突破方法不僅拿下這局，決勝局也幾乎一路領先，最終以17：21、21：19、21：15逆轉明地陽菜。

續命的台灣隊第4點由首次搭檔的許尹鏸／楊景惇出賽，兩人在首局化解18：20危機逆轉，雖然第2局讓出，不過許尹鏸／楊景惇決勝局發揮出色，最終以22：20、12：21、21：13打退鈴木陽向／山北奈緒。

壓軸登場的許玟琪將碰到上個月才滿16歲的明日之星渡邊柚乃，許玟琪面對陌生的對手有點難適應，但在技術暫停後逐漸回穩，而渡邊柚乃的打法相當犀利，也一度取得18：16領先，而許玟琪有效逼迫對手出現較多失誤，連得5分先下一城。渡邊柚乃在第2局持續用速度壓迫許玟琪，再以11：6進入暫停，且許玟琪依舊被限制發揮，也被這位小將扳平。

許玟琪在第3局把握渡邊柚乃較多失誤，以11：6領先，許玟琪換邊後一度取得13：7，但渡邊柚乃也有急起直追變13：14，面對來勢洶洶的小將，許玟琪設法掌握節奏再連拿3分，渡邊柚乃依舊發生控球失誤，最終許玟琪艱辛打下勝利，更帶領台灣隊完成驚天大逆轉，隊史首闖4強。

許玟琪。（資料照，記者陳志曲攝）

