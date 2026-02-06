自由電子報
台維斯盃》黎巴嫩來勢洶洶 哈比卜去年澳網贏過台灣一哥

2026/02/06 15:39

吳東霖（右）首點對決哈比卜。（記者梁偉銘攝）吳東霖（右）首點對決哈比卜。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2026年台維斯盃世界一級升降賽，本週末於台北市網球中心登場，僅派出3名球員的黎巴嫩客軍來勢洶洶，其中哈比卜（Hady Habib）去年澳洲網球公開賽還贏過「台灣一哥」曾俊欣，實力不容小覷，週六首點單打面對吳東霖也備受關注。

現年27歲、身高188公分的哈比卜，出生於美國德州，6歲與家人搬回黎巴嫩，青少年再赴美發展，2024年他代表黎巴嫩角逐巴黎奧運，去年澳網會外賽次輪擊敗曾俊欣，之後不但挺進會內，更爆冷淘汰中國強敵布雲朝克特，安抵次輪也成為該國大滿貫史上第一人。如今首度來台角逐台維斯盃，目前ATP世界男單排名暫居341的哈比卜表示，由於近來職業賽戰績不如預期，希望以戰養戰提升臨場狀態，「客場總是難打，尤其是第一點，我會全力以赴。」

歷史悠久的台維斯盃，為國際男網團體對抗賽，台灣隊去年9月主場點數2：3惜敗挪威，如今必須擊敗黎巴嫩，力保世界一級資格，雙方2018年亞大區二級交手，當時我國客場2：3 不敵，暌違8年再相逢，擔任總教練的隊長楊宗樺說：「估計五五波硬仗，這幾天觀察對方練球狀況，兩名單打球員的實力都蠻強，優勢就是發球和正拍，尤其哈比卜在球速偏快的室內硬地應該『不好搞』，我們特別多做些接發球訓練，希望吳東霖能扛住。」

