經典賽》巴西隊與日本球界淵源深 阪神「最強翻譯」再次入選

伊藤‧維托。（歐新社資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕經典賽各隊名單公布，巴西隊陣中一如往年，有多位日裔選手組軍。其中，資格賽入選引起討論的伊藤‧維托（伊藤ヴィットル，Vitor Ito），再次入選會內賽陣容。

日媒報導，除了前養樂多名將松本友一擔任監督外，巴西隊陣中有不少日本球界知名人物，其中就點名伊藤，認為他有機會頂替小畢歇特，擔任主力游擊手。伊藤在去年的資格賽，賽會打擊率3成85，幫助巴西隊取得會內賽門票。

請繼續往下閱讀...

投手方面，西武獅的高橋波（Bo Takahashi），以及曾效力廣島、目前在社會人棒球隊エナジック的仲尾次奧斯卡（Oscar Nakaoji）雙雙入選。至於其他日本出生的選手，則有從掛川西高中畢業後進入社會人球隊山葉的沢山優介（Enzo Sawayama），及2021年起曾在巨人以育成選手身分效力兩年的米薩基（Daniel Missaki）。

值得一提的是，巴西隊教練團成員中，牛棚教練小島克萊柏（Kleber Ojima），選手時代曾效力中職誠泰Cobras，2004年他因傷離隊，誠泰找來當年19歲的席瓦（Tiago da Silva）接替，但僅投2場離隊。如今，40歲的席瓦入選國手，克萊柏則是教練。

巴西隊在第一輪被分在 B 組，將與美國、墨西哥、義大利、英國交手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法