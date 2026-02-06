自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》史上最難預測台灣隊 美日評價兩極化！

2026/02/06 16:44

台灣隊總教練曾豪駒。（資料照，記者李惠洲攝）台灣隊總教練曾豪駒。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕世界棒球經典賽今天公布30人名單後，各國媒體紛紛推出20國戰力大分析，台灣隊卻宛如是最難預測戰力的隊伍之一，日本媒體普遍將台灣隊排名為中段班，美國媒體卻幾乎一面倒評價倒數前5名，美日的評價呈現兩極化。

日本媒體《體育報知》今推出20隊戰力評價，將台灣隊分在僅次於S級（美國）和A級（日本、多明尼加、委內瑞拉、波多黎各）後的B級組，跟南韓、墨西哥、古巴、荷蘭隊並列，排名落在前10名。

此外，日媒《體育日本》也高度評價台灣隊陣容，直呼台灣隊是最懂日式野球的國家，可能是預賽最大強敵，而非點名過去的宿敵南韓隊。

美國媒體跟日媒不同，普遍都不看好台灣隊的表現，又以《CBS SPORTS》的評價最殘酷，認為台灣隊是「有打就開心（Just happy to be here）」，排名第18，只贏捷克和巴西。

另一家知名美媒《FOX SPORTS》在名單公布後，也將台灣隊排在第17名，僅贏巴西、捷克和尼加拉瓜，內文寫道知道台灣隊在12強奪下冠軍，希望帶著這股氣勢到經典賽，但仍將台灣隊列在20隊的第17名。

除了知名美媒的預測，部落客性質的美國知名網站「fansided」的戰力評比也不看好台灣隊，將台灣隊放在「Happy to get an invite（開心受邀）」的層級，排名第16名，只贏過巴西、捷克、尼加拉瓜和英國，美日格外不同的預測讓台灣隊成為最謎樣的隊伍。

