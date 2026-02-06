經典賽》大聯盟級「抗台利器」意外落榜 澳洲隊解釋原因

罕德瑞克斯。（路透資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽台灣隊開幕戰對手澳洲隊今天公布30人名單，意外未列入有3屆大聯盟明星賽經驗的強投罕德瑞克斯（Liam Hendriks），澳洲媒體透露原因是剛從重大傷勢中復健，希望能讓身體恢復準備2026年的大聯盟球季。

澳洲隊由史上澳洲籍選秀狀元巴札納、大聯盟內野手米德領軍，全隊15位投手就帶7位左投是最大特色，對台灣隊有備而來，只是先前傳聞有機會加入的3屆明星賽投手罕德瑞克斯並未在名單中，他去年在紅襪隊出賽14場，防禦率6.59，大聯盟生涯出賽490場，戰績33勝36敗，防禦率3.88，若能參戰勢必扮演「抗台利器」，可惜因復健中而未列入，但澳媒提到，他列入指定投手候補名單中。

請繼續往下閱讀...

澳洲隊全隊30人有13人年紀在26歲以下，有12人首度參戰經典賽，另有5位選手擁有大聯盟經驗，包括米德、威爾斯、索波德、奧洛克林和懷特菲爾德，另外威爾斯、韋恩、戴爾也有韓職經驗。

澳洲隊總教練尼爾森強調「以團隊為先」，認為這支球隊的最大優勢並非個人表現，而是整體執行力，「任何球隊要在國際棒球賽事中取得成功，最重要的是紮實的投球與守備，這將是我們的重點。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法