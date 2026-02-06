韓職冠軍隊來了！樂天巨人春訓台南 近距離指導台南青棒

台南市長黃偉哲（左）贈送樂天巨人首席教練姜錫千（右）補給能量飲料。（南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕韓國高人氣職棒隊樂天巨人（Lotte Giants）今年1月下旬抵達台南展開為期26天的春訓行程，不只為新球季備戰，也把職業級訓練資源直接帶進基層。今（6）日樂天巨人教練團在亞太國際棒球訓練中心開辦公益棒球講座，與台南青棒、青少棒選手面對面交流，讓年輕球員實際感受職棒現場的節奏與強度。

公益講座於亞太成棒副球場登場，由韓職教練團首席教練姜錫千（강석천 수석 코치）率領牛棚、打擊、守備、投捕等5名專業教練，針對技術細節進行實務指導。來自南市8所青棒與青少棒學校的教練與球員，把握難得機會近距離請教。

台南市長黃偉哲今日前往亞太棒球訓練中心探班，除關心樂天巨人春訓狀況，也特別到場為參與講座的教練與球員加油打氣，並準備能量飲料慰勞現場辛苦訓練的師生。

黃偉哲表示，樂天巨人是韓國2025年總冠軍職棒頂尖勁旅，能讓台南年輕球員在成長階段就接觸國際職棒等級的訓練觀念，對技術與心態都有很大幫助。他感謝樂天巨人願意在緊湊的春訓行程中，撥出時間回饋台南基層棒球。

體育局長陳良乾指出，規劃兩場公益棒球講座，今日為首場，透過國際職棒隊伍來台春訓，實地指導與經驗分享，不僅提升台南的國際能見度，也讓基層棒球持續注入職業級能量，為未來賽事與人才培育打下更穩固的基礎。

參與學校包括南英商工、善化高中、台南海事、陽明工商、歸仁國中、金城國中、崇明國中及民德國中。體育局也表示，自市府與樂天巨人簽署合作備忘錄以來，雙方交流成果豐碩，樂天巨人已連續兩年選擇台南作為春訓基地，對亞太國際棒球訓練中心的場地與設備給予高度肯定。

韓國職棒隊樂天巨人來台春訓，今日教練團在亞太國際棒球訓練中心開辦公益棒球講座。（南市體育局提供）

年輕球員們接受指導前先做伸展暖身。（南市體育局提供）

