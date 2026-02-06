棒球》在經典賽台灣隊30人宣布這天 《冠軍之路》票房衝破8千萬！

副總統蕭美琴日前也進場觀賞《冠軍之路》，為Team Taiwan動容。（取自蕭美琴臉書）

〔記者倪婉君／台北報導〕經典賽台灣隊正選30人名單今天出爐，由威剛科技、中華職棒共同出品的12強紀錄片《冠軍之路》也在今天票房衝破8千萬，來到8026萬。《冠軍之路》重現奪冠歷程，包括副總統蕭美琴、行政院院長卓榮泰與運動部長李洋也親自推薦。

行政院院長卓榮泰日前與運動部長李洋一同前往國訓中心，關心正在集訓備戰經典賽的台灣隊隊國手，也親自推薦這部叫好又叫座的電影，「台灣在2024年世界棒球12強賽中，走過一條不平凡的『冠軍之路』，觀賞紀錄片後，除了為奪冠過程再次感動，也為職業選手為國出征的壓力與辛苦，有更深刻的體會。」中職會長蔡其昌也在社群媒體分享已有許多團體、公司與學校紛紛包場觀影，「這是一部值得跟夥伴們分享團隊精神、突破逆境理念的電影，看不懂棒球的人也會很有感觸，再一次向大家推薦！」

請繼續往下閱讀...

副總統蕭美琴先前也到場力挺，觀影後更為Team Taiwan動容，她特別感謝導演龍男・以撒克・凡亞思，以及攝影、剪輯團隊，細膩記錄下這場振奮全台人心的棒球歷史時刻。蕭美琴指出：「台灣的路和這條冠軍之路其實一樣，一路上我們都面臨各種挑戰，但我們終究會以韌性與勇氣，讓世界聽見台灣的名字。」並勉勵大家，無論未來遇到什麼困難，都要像 Team Taiwan 一樣團結一心，勇敢All in，大步前行。

片商也宣布，今天起12歲以下觀眾於指定影城通路購買《冠軍之路》電影票，即贈限量的紀念充氣加油棒。此外，本週六（7日）將於台南南台影城、週日（2月8日）於台中王牌映画影城，與破億電影《大濛》共同舉辦「勇敢＆勇氣聯映特別場」，透過兩部作品串聯台灣人在逆境中選擇前進、彼此扶持的精神故事。

《冠軍之路》現正全台盛大熱映中，邀請所有正在為夢想努力的人，走進戲院，一起感受屬於每個人的冠軍之路。更多電影資訊請見官方臉書：https://www.facebook.com/herohitofilm

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法