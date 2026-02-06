自由電子報
體育 競技運動 高球

高球》仰德集團董事長許育瑞宣布參選高協理事長 爭取復辦台灣公開賽

2026/02/06 18:33

仰德集團董事長許育瑞（左二）在仰德TPC錦標賽頒獎。（仰德集團提供）仰德集團董事長許育瑞（左二）在仰德TPC錦標賽頒獎。（仰德集團提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕仰德集團董事長許育瑞日前已宣布參選本屆（第13屆）中華高協理事長一職，其第一政見就是復辦已停辦20年的台灣公開賽，且已確定於今年復辦。目前已正式去函至中華高協，申請復辦這項國家級大賽。

台灣高爾夫公開賽的前身是中華民國高爾夫公開賽，是台灣高球賽歷史僅次於58屆的TPGA錦標賽，自1965年至2006年共舉辦了42屆，並自1966年起加入亞洲巡迴賽，成為亞巡賽的主要賽事，於第40屆2004年起改名稱為台灣高爾夫公開賽。

2006年是台灣公開賽最後一屆，新豐球場選手林文堂繼1998年盧建順奪冠後，再度由台灣球員拿下這項台灣大賽。

遺憾的是2007年起由於資金因素，中華高協停辦了這項台灣三大賽之一，一停辦就是20年，其後歷任中華高協理事長都未能復辦這項以國家之名的傳統大賽。

長期熱心支持台灣業餘及職業高爾夫運動的許育瑞已承諾今年要復辦此項極具代表台灣指標性的比賽，再次讓世界看到台灣，並把總獎金自當初的30萬美金，一舉提高四倍至120 萬美金，2027年並將此賽事繼續提升到亞巡IS國際系列賽更高層級，與國際接軌，總獎金將再提升到200萬美金。

許育瑞現職除了是仰德集團董事長，目前也是新豐球場董事長及林口球場常務董事丶台灣職業高爾夫協會榮譽理事長以外，也是代表台灣的亞洲巡迴賽理事，因此將會與亞巡丶IS國際系列賽結合推動這項台灣大賽。

仰德集團自2010年起舉辦仰德TPC錦標賽，即加入亞巡迴賽事，2010年總獎金為30萬美金，2012年總獎金增加為50萬美金，15年來舉辦14屆，2020年因全球嚴峻疫情停辦，2021年再度因疫情，只限台灣球員參加，成為台巡賽一站；2022年復辦，總獎金增加為70萬美金，2023年再增至75萬美金，2024及2025年均增至100萬美金；2026年再增加到120萬美金。

許育瑞將以這項賽事作為台灣男子公開賽的基石，在TPGA 年度行事曆上，已正式名為仰德台灣公開賽，訂於9月17-20日在林口高爾夫球場登場，同列入台巡賽與亞巡賽，總獎金高達120萬美金，一舉成為台灣史上最高獎金賽事。

許育瑞通過多年來舉辦亞洲級仰德TPC錦標賽，除了增加及提升台灣選手有機會站上國際高壇的舞台，許多外國球員同時也透過這項比賽，接軌美巡與LIV，因此他們都十分感激台灣，並希望常常能回到台灣來參加比賽。

尤其是泰國選手，因為常來參加仰德TPC錦標賽，不論是台灣選手或主辦單位，還會照顧他們的吃住。代理許董事長的亞洲巡迴賽理事職位的洪健堯也說，不只是泰國選手，各國選手來台參賽時，台灣選手都會盡地主之誼招待外國球員。

就如一直說著「我愛台灣！」的泰國選手蘇提帕於2024年登上台巡賽獎金王寶座，成為10年來舉辦TPGA台巡賽年度傑出成績選手活動以來，首位贏得這個頭銜的外籍球員。

蘇提帕說，在亞巡賽贏得三冠，都是在台灣拿下，他在台灣都能打得很好，越打越有自信，去面對迎接其他及未來的比賽。他也表示，台灣是他的福地，他說他喜歡台灣的一切，也交了不少台灣的好朋友。他是2022年ADT獎金王，2023年起參加亞巡賽，2024年在台灣兩項亞巡賽仰德TPC錦標賽與台玻台豐公開賽都拿下冠軍，他也因此在亞巡年度排名升至第5，也獲得3年亞巡參賽資格，是最大受惠者。

另外，許育瑞擔任TPGA榮譽理事長已達九年之久，他不僅僅是協助TPGA增加主辦台巡及亞巡賽事，也不遺餘力地幫忙尋找舉辦台巡賽的贊助商；並負責督促TPGA台巡賽，於今年成功加入世界積分組織。與此同時，許育瑞也提出協助尋找復辨台灣女子公開賽的贊助商，台灣女子公開賽於1988年首度冠上國名，當時名為中華民國女子公開賽，也納入廣濟堂亞洲女子巡迴賽的一站。

1989年因故停辦，1990年復辦，但自2007年起又停辦，直到2019年復辦了一屆，當年的賽事也改名為台灣女子公開賽，其後，自2020年起又停辦至今已七年之久，因此許育瑞董事長也將協助尋覓贊助商再度舉辦這項以國家之名的女子大賽，增加台灣女子選手的競技舞台。

