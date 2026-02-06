運動部》屏東縣網球中心新建工程 李洋開工動土祈福

李洋於屏東縣網球中心新建工程開工動土典禮致詞。（運動部提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕運動部持續攜手各縣市政府打造優質的全民運動環境及選手培育搖籃，屏東縣網球中心新建工程今日舉行開工動土典禮，預計明年1月竣工，部長李洋與縣長周春米共同為工程順利誠心祈願，一起見證這座大規模網球中心的起始點。

李洋表示，這座網球中心，乘載著縣長和許多在地網球好手的期望，運動部十分重視全民運動風氣的培養與帶動，會和屏東縣政府一起推動。他也期盼後續工程順利進行，共同迎向屏東網球運動場地新的里程碑。運動部（前體育署）透過「前瞻基礎建設計畫－充實全民運動環境計畫」核定補助1億元，並在前期審查階段，請屏東縣政府務必充分考量在地選手培訓的需求、後續國內外賽會的舉辦，以及納入身心障礙族群通用的便利性等，妥為規劃安排，相關設施內容包括8面符合國際比賽標準紅土球場、2面半場練習牆、1座賽事中心及停車場等。

運動部表示，透過中央與地方共同攜手落實總統賴清德政見，整合資源強化競技運動的發展、積極投入基層培訓，以及推展全民運動。近年來屏東縣政府重視基層運動人才培育，並舉辦多次的全國性綜合運動賽事，不論是全國中等學校運動會、全民運動會，或是116年將舉辦的全國運動會，都可感受到屏東縣重視運動，致力於提升改善運動競賽場館。

期盼未來完工後，屏東縣網球中心除了是一個整合縣內網球訓練及賽事的優質場地，更可以成為屏東縣軟、硬網球運動人才的培育搖籃，同時作為推動國際賽事的基石，並且讓在地民眾共同受益。運動部鼓勵大家，用運動為自己擊出健康的「ACE」球，一起熱愛運動享受樂趣。

