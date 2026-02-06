網球》瓦林卡結束法國西南最後一舞 惜敗年輕15歲阿里辛

瓦林卡。（路透資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕瓦林卡（Stan Wawrinka）歷經搶7激戰失手，終以4：6、6：7（3：7 ）惜敗加拿大頭號種子兼衛冕者阿里辛（Felix Auger-Aliassime），屆退瑞士老將於奧克西塔尼男網賽16強止步，也結束賽史最後一舞。

40歲的瓦林卡，職業生涯坐擁大滿貫3冠，男單最佳世界排名曾高居第3，今年賽季結束後退休的他，獲得這項法國西南部ATP250等級職業賽外卡，初登場直落2力退22歲的塞爾維亞新星梅傑多維奇 （Hamad Medjedovic），已是自1980年45歲澳洲老將羅斯沃爾（Ken Rosewall）在墨爾本奪冠以來，台維斯盃之外室內賽贏球的最年長男子球員，「我一直都享受比賽，並對這項運動充滿熱情，重要的是不斷挑戰自我，努力爭取更多勝利。」

請繼續往下閱讀...

次輪面對年輕15歲的阿里辛，單手反拍的瓦林卡又展現寶刀未老實力，連兩盤都帶給後輩沉重威脅，儘管未能爆冷出線，精彩演出仍贏得全場觀眾熱情掌聲，「這麼多年來，看著他成為今日傳奇，我們年輕球員都夢想著擁有像他那樣的職業生涯。不僅是勝利，還有韌性、努力和穩定性。」阿里辛強調，瓦林卡始終是學習榜樣，「難以置信的是，我們之前從未交手，先前還在澳網球員休息室提過，然後這一切就發生，能和他隔網對戰真是太棒了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法