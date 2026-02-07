經典賽》旅美球星李灝宇放板凳？外媒預測台灣隊陣容 江坤宇先發

外國棒球媒體《Talkin\' Baseball》製作圖卡，預測台灣先發陣容。（取自X）

〔體育中心／綜合報導〕第6屆世界棒球經典賽今年3月登場，大聯盟昨天公布各隊30人名單，外國棒球媒體《Talkin' Baseball》製作圖卡，預測台灣先發陣容。

台灣隊總共選進16名投手，該媒預測先發輪值人選為徐若熙、陳柏毓、古林睿煬、林昱珉、鄭浩均。

至於先發陣容則是：捕手吉力吉撈．鞏冠、一壘手張育成、二壘手江坤宇、游擊手鄭宗哲、三壘手吳念庭、左外野手林子偉、中外野手陳傑憲、右外野手費爾柴德、DH強納森．龍。

不過這張圖卡有一個地方出錯，吳念庭的名字出現2次，漏掉外野手陳晨威。此外，有球迷留言認為，旅美好手「怪力男」李灝宇應該擺上先發。

★經典賽台灣隊30人正選名單

投手：林昱珉、陳柏毓、沙子宸、林維恩、徐若熙、陳冠宇、孫易磊、莊陳仲敖、古林睿煬、鄭浩均、胡智爲、林凱威、張奕、林詩翔、曾峻岳、張峻瑋

捕手：林家正、蔣少宏、吉力吉撈．鞏冠

內野手：張育成、林子偉、吳念庭、江坤宇、鄭宗哲、李灝宇、強納森．龍

外野手：陳傑憲、林安可、陳晨威、費爾柴德

