自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 高球

高球》ICTSI菲律賓女子名人賽 台灣女將黃靖封后終結7年冠軍荒

2026/02/06 21:16

黃靖。（TLPGA提供）黃靖。（TLPGA提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕TLPGA、菲巡、KLPGA三巡共證的2026 ICTSI菲律賓女子名人賽最終回合，今於頂點高爾夫鄉村俱樂部（Summit Point Golf and Country Club）上演精彩決戰內容，次輪並列第2的台灣女將黃靖，今天與韓國選手姜淨絢（KANG Jeonghyeon）、黃淵㥠（HWANG Yeonseo）以領先組出發，延續好手感， 黃靖利用對手熄火的大好時機於前九洞收進5鳥且未吞柏忌，盡管下半場第10、12洞各掉一桿，仍無損稍早建立的強大領先差距，終場以單回合66桿、三天總桿205桿高舉冠軍盃。

睽違7年多再度品嘗勝利滋味的黃靖表示：「今天一下場就一路感覺很平順，不管是鐵桿、推桿，在果嶺上即使遇到不確定的推桿路徑也能如願進洞，到了第七洞打進沙坑，這次的救球也達到想要的效果，這也反映我這禮拜沙坑救球的高成功率。此外今天的標準桿上果嶺率也比昨天高，昨天為了打低飛球卻不斷朝左飛，到了本回合後克服了這一點，也就能提高Par-on率。雖然第10洞四呎推桿推不進累積三推、第12洞切球力道過大，這兩洞吞下柏忌，但我知道後面還有好幾洞，只要盡力打好每一洞，就能創造更多機會。」

儘管自2018年豐收三冠後多年未嚐勝果，但近期內黃靖漸入佳境，除去年緯創女子公開賽獲得並列第四名，本週又在菲律賓封后，對此黃靖歸功於積極訓練所得到的回報：「近期長時間留在家鄉與教練溝通，也試著改變自己打法，同時也前往韓國進行一些體能方面的課程，這些對我的幫助真的很大。這一路走來，我也要感謝我的父母和哥哥的鼓勵，還有從小到大許多教練給予我的指導，這麼多年來也有很多朋友陪伴著我，加上TLPGA之友提供贊助讓我無後顧之憂的訓練和出國累積經驗，聲寶集團陳副董事長多年提供的支持，王宏宗教練在心理方面給我的激勵。」

黃靖。（TLPGA提供）黃靖。（TLPGA提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中