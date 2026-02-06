高球》ICTSI菲律賓女子名人賽 台灣女將黃靖封后終結7年冠軍荒

黃靖。（TLPGA提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕TLPGA、菲巡、KLPGA三巡共證的2026 ICTSI菲律賓女子名人賽最終回合，今於頂點高爾夫鄉村俱樂部（Summit Point Golf and Country Club）上演精彩決戰內容，次輪並列第2的台灣女將黃靖，今天與韓國選手姜淨絢（KANG Jeonghyeon）、黃淵㥠（HWANG Yeonseo）以領先組出發，延續好手感， 黃靖利用對手熄火的大好時機於前九洞收進5鳥且未吞柏忌，盡管下半場第10、12洞各掉一桿，仍無損稍早建立的強大領先差距，終場以單回合66桿、三天總桿205桿高舉冠軍盃。

睽違7年多再度品嘗勝利滋味的黃靖表示：「今天一下場就一路感覺很平順，不管是鐵桿、推桿，在果嶺上即使遇到不確定的推桿路徑也能如願進洞，到了第七洞打進沙坑，這次的救球也達到想要的效果，這也反映我這禮拜沙坑救球的高成功率。此外今天的標準桿上果嶺率也比昨天高，昨天為了打低飛球卻不斷朝左飛，到了本回合後克服了這一點，也就能提高Par-on率。雖然第10洞四呎推桿推不進累積三推、第12洞切球力道過大，這兩洞吞下柏忌，但我知道後面還有好幾洞，只要盡力打好每一洞，就能創造更多機會。」

儘管自2018年豐收三冠後多年未嚐勝果，但近期內黃靖漸入佳境，除去年緯創女子公開賽獲得並列第四名，本週又在菲律賓封后，對此黃靖歸功於積極訓練所得到的回報：「近期長時間留在家鄉與教練溝通，也試著改變自己打法，同時也前往韓國進行一些體能方面的課程，這些對我的幫助真的很大。這一路走來，我也要感謝我的父母和哥哥的鼓勵，還有從小到大許多教練給予我的指導，這麼多年來也有很多朋友陪伴著我，加上TLPGA之友提供贊助讓我無後顧之憂的訓練和出國累積經驗，聲寶集團陳副董事長多年提供的支持，王宏宗教練在心理方面給我的激勵。」

黃靖。（TLPGA提供）

