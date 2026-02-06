經典賽》因為一條規則 大谷翔平幾乎無法對台灣隊登板

大谷翔平。（美聯社資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕世界棒球經典賽今公布30人名單，日本隊特別把大谷翔平的位置列在DH（指定打擊），日媒《產經體育》引述關注人士透露，這是日本隊理解到大谷翔平不能登板之下所做的決定，登錄在DH說明登板機率微乎其微。

上屆經典賽，大谷翔平登錄位置是「二刀流」，促成冠軍戰跟楚奧特的夢幻對決，但今年僅以「DH」登錄，原則上不能以投手身份出賽。根據上屆經典賽規定，經典賽不允許野手登板，若要投球，需事先取得大會許可，因此，日本隊總教練井端弘和在建隊時就已預想大谷無法登板的情況。

道奇隊總教練羅伯斯在1月31日曾明言「大谷不會在經典賽投球」，大谷翔平則說「要看最後的調整狀況」，更透露可能不是狀態好不好的問題。由於大谷已接受過2次右肘手術，「保險問題」可能是無法登板的原因。日媒推估，若大谷登板，保險公司恐承擔最高4年、2億8000萬美元（約88.6億新台幣）的理賠風險，因此外界普遍認為保險未獲批准。

經典賽在2023年大會規定明確寫道，「大聯盟所屬野手即使是在練習賽中，也不得以代表隊身分登板投球，而在正式比賽期間，除非事先取得經典賽大會的許可，否則不得登板。」日媒認為這條規定讓大谷翔平在經典賽登板可能性是微乎其微，屆時在開幕戰對上台灣隊，球迷可能只能欣賞站上打擊區的大谷。

不過《產經體育》也提到，大谷登板可能性並非是「0」，畢竟不能完全排除大谷自行負擔保險費、爭取登板的可能性，「如果他站上經典賽投手丘，那真的是超特例。」

