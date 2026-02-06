明年全國運動會在屏東 國際級網球場迎接全國好手！（影音）

屏東網球中心模擬圖。（屏縣府提供）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣網球人才輩出，但目前大規模的網球集訓場地極為稀缺，為培養縣內好手，屏東縣政府爭取體育經費打造屏東縣網球中心今天正式動土，體育部長李洋，縣長周春米及地方多名民代到場參與，周春米說，屏東網球運動興盛，希望在交通便利之處，營造專業的練習環境培養出能在國際發光發熱的人才，並會在明年全國運動會前啟用，讓全國好手使用最佳的場地。

屏東縣網球中心新建工程發包金額約2.36億元，縣長周春米特別感謝運動部由「優化全民運動與賽會環境計畫」項下補助1億元經費，她說，明年屏東將主辦全國運動會，因此全案會在預計明年中完工，提供國際標準的場地予全國選手使用。

周春米表示，在前縣長、現任總統府秘書長潘孟安任內決定興建本中心，將網球及軟式網球列為縣內重點發展項目，感謝當時體育署、現運動部挹注經費，雖因場址牽涉台糖土地而尋覓許久，同時考量極端氣候，增加經費設置遮陽觀眾席，更友善觀眾觀看賽事，未來園區還規劃納入屏東縣棒球春訓基地，後續周邊還有集結醫療、百貨商場等的義大特區，將可做為運動觀光的重要發展基地。

未來網球中心面積近2萬平方公尺，擁8面符合國際比賽標準的紅土球場，其中2面為周邊設置遮陽觀眾席的主球場，另有練習區及1座附屬建物，除明年全國運動會賽場，未來將爭取全國分級網球賽、全國青少年網球等賽事，且將作為屏東網球選手競技訓練地點，並將開放一般民眾使用，為一座兼具賽事、訓練、教學及全民運動的多功能場館。

縣府教育處指出，屏東縣網球發展熱絡，從北屏東的公館國小、海豐國小、至正國中及大同高中，中屏東則有潮州光春國小、潮昇國小、光春國中及潮州高中，加上屏東大學，整體發展體系完整，選手亦極為卓越，尤其在軟網方面，如麟洛鄉李佳鴻選手，曾代表台灣參加過3屆亞運，總共奪得3金3銀1銅輝煌成績，另於2025年全中運，潮州高中馮品仁、陳思瑾選手榮獲軟式網球男女混合雙打賽金牌，顯見屏東在選手培育方面已見成效，未來可藉由屏東縣網球中心的建置協助選手爭取更多、更好的賽事成績。

屏東縣網球中心今天動土。（記者陳彥廷攝）

現場還有一隻超大球拍供人拍照，國小球員拿起比自己還高的球拍是令人莞爾。（記者陳彥廷攝）

運動部長李洋。 （記者陳彥廷攝）

屏東縣網球中心今天動土，運動部長李洋、屏東縣長周春米及中華奧林匹克委員會、中華民國體育總會、中華民國軟式網球協會及屏東縣屬網球重點發展學校等代表出席，共同見證屏東網球運動的重要里程碑。 （記者陳彥廷攝）

今天要多達10所大學高國中小的網球隊前來共襄盛舉，現場還有超大球拍。（記者陳彥廷攝）

今天要多達10所大學高國中小的網球隊前來共襄盛舉。（記者陳彥廷攝）

