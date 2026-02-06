自由電子報
中職》直球轉速達2400轉！ 東體強心臟左投有意選秀

2026/02/06 22:00

曾睿豪回穩PK守成有意選秀。（學生棒聯提供）曾睿豪回穩PK守成有意選秀。（學生棒聯提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕7局下遭到麥寮高中兩分砲追平戰局，台東體中今天鏖戰到延長賽不再讓勝利溜走，在曾睿豪後援回穩帶領下，以7比6帶走勝利，在高中木棒聯賽第二階段旗開得勝。

因雨延後半小時開打，兩隊今天在第二階段首戰就打得難分難解，東體2局上抓住麥寮投手、守備出狀況，隻安未敲就攻下3分，麥寮2局下利用馬古雲二壘安打追回2分。到了7局上，東體靠著楊益二壘安打清壘打回3分，擴大領先差距。

不過麥寮也不想輕易放棄，7局下上演絕地反攻，林彥凱敲出安打先送回2分，東體決定換上王牌投手曾睿豪救火，結果麥寮陳冠樺夯出右外野兩分砲，這支高中首轟一棒追平比數，將戰線逼至延長賽「突破僵局制」。東體8局上靠著失誤攻下1分，麥寮8局下則是無功而返，黯然吞敗。

東體總教練陳峰岳表示，兩隊實力接近，7局上打完領先，7局下遇到危機時，當然就換上最好的投手曾睿豪，沒想到被打全壘打，「那球有點高」，到延長賽則鼓勵他歸零，不要受到影響，把平時練習的東西發揮出來就好。

高三曾睿豪後援1.2局失1分，拿下勝投，他說，這是生涯首次被打全壘打，「被打出去很驚訝，那球投到紅中」，到延長賽就是把該做的事做好，有自信可以守下來。

曾睿豪有意投入中職選秀，陳峰岳說，他是認真的選手，也是副隊長，身材雖不算突出，不過控球準，直球轉速達2400轉，下學期還有選拔賽，就看他表現如何再決定。曾睿豪提到，自己的優勢是心臟大顆、心態成熟，敢跟打者對決，高二下學期開始投出成績，就萌生選秀想法，打球以此為目標。

