網球》艾卡拉茲球王寶座超穩 辛納劍指法網拚全滿貫

2026/02/06 22:16

艾卡拉茲。（美聯社資料照）艾卡拉茲。（美聯社資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕網壇年度四大賽率先登場的澳洲公開賽落幕後，新世代雙雄競爭也暫分高低，首度勇奪冠軍的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）穩居世界球王寶座，而且領先第2名的辛納（Jannik Sinner）多達3350分，短期內可望續保優勢。

22歲的艾卡拉茲潛力十足，南半球澳網行突破連2年8強止步障礙，最終4盤大逆轉38歲塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic），不但跨過「三巨頭」最後一人破天荒攻頂，並締造史上最年輕集滿四大賽的「生涯全滿貫」紀錄，目前西班牙世界球王在ATP職業積分排行榜以13650分獨走，比衛冕失利辛納的10300分，足足多出3350 分。

其實艾卡拉茲開季僅比辛納多550分，不過他在墨爾本公園豪奪2000分，扣掉8強得保的400分，本週已進帳1600分；反觀三連霸夢碎的辛納，4強止步僅獲800分，等於被扣1200分，新世代雙雄消長間，光澳網又相差2800分，這也導致24歲義大利前球王季初就意外被甩開。

曾66週高居全球第1的辛納，下個目標肯定是法國公開賽，大滿貫4冠在握的他，打算一雪去年接連錯失3個冠軍點，最終慘遭艾卡拉茲戲劇性翻盤之恥；若辛納首度在巴黎羅蘭加洛斯掄元，將自2023、2024年澳網、2024年美國公開賽及2005年溫布頓錦標賽後，跟著完成「生涯全滿貫」壯舉。

