敲碗成功！不必飛東京看經典賽 彰化4場全包轉播在這裡

台灣隊在世界12強打敗日本奪冠一役，彰化縣政府在美術館廣場轉播。（資料照，記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕2026 世界棒球經典賽（ WBC）即將在3月開打，由於近年來彰化縣政府都有進行轉播，許多人都在敲碗今年也要沿例辦理。縣府今天（6日）表示，確定將會轉播4場預賽的賽事，地點就在縣府中庭，歡迎民眾一起來為台灣隊加油！

縣府指出，這次在東京開打的經典賽預賽，台灣隊共有4場賽事，分別是3月5日上午11點迎戰澳洲，3月6日晚間6點出戰日本，3月7日上午11點與捷克對戰，3月8日上午11點與韓國對打，這4場預賽都是攸關台灣隊晉級的關鍵，決定4場全數轉播。

請繼續往下閱讀...

以往球賽轉播都選在戶外，曾經選在縣府廣場或是美術館廣場，由於這次預賽是在3月，春天的氣候多變化，加上美術館廣場太小，縣府第一行政大樓又因為進行耐震補強工程，廣場改為機車臨時停車場。因此，這次轉播將在縣府中庭舉行，完全不必怕風大或是雨大，讓民眾可以安心看球賽。

而和美鎮公所今年也將首度轉播球賽，但鎮公所轉播3場台灣隊的賽事，分別為3月6日晚間6點的台灣對上日本，3月7日上午11點的台灣對上捷克，3月8日上午11點的台灣對上韓國，地點在和美鎮公所前廣場，大約可以容納有2、300人，

彰化縣政府近年來都有轉播重要球賽，也成為彰化人一起加油的共同回憶。（民眾提供）

彰化縣以往轉播棒球賽，也會找來體育好手一起加油。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法