台灣羽球女團力拚金牌戰門票寫歷史 今日賽事預告與轉播

台灣女團首闖4強寫歷史。

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA有3場賽事轉播，2大東部強權尼克交手活塞；綠衫軍要迎戰熱火；國王對決快艇，「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）將面對昔日東家，記得鎖定轉播！

2026年亞洲羽球團體錦標賽如火如荼進行中，台灣女團昨天完成不可思議逆轉秀，隊史首闖4強，今天要挑戰續寫歷史新頁，力拚決賽門票。

NBA

08：30 尼克 VS 活塞 緯來體育

08：30 熱火 VS 塞爾提克 緯來育樂

11：00 快艇 VS 國王 緯來體育

羽球亞團賽

09：55 女團4強 愛爾達體育3台

17：00 男團4強 愛爾達體育3台

HBL

12：00 南山高中 VS 永平高中 女生複賽

13：40 陽明高中 VS 淡水商工 女生複賽

15：20 南山高中 VS 能仁家商 男生準決賽

17：00 松山高中 VS 東山高中 男生準決賽

18：40 光復高中 VS 東泰高中 男生準決賽

轉播：愛爾達體育1台

PLG

17:00 勇士@洋基 MOMOTV

TPBL

14:30 台啤永豐雲豹@高雄全家海神 MOMOTV

17:00 新北國王@台新戰神 緯來體育

TPVL

14:56 桃園雲豹飛將VS臺中連莊 緯來育樂、愛爾達體育4台

18:30 台北伊斯特 VS 台鋼天鷹 愛爾達體育4台

日本職籃

13:00 滋賀湖泊 VS 島根魔術 愛爾達體育2台

冬季奧運

17:00 英國VS加拿大 冰壺 混雙預賽 愛爾達體育2台

22:55 競速滑冰 女子3000M決賽 愛爾達體育3台

23:55 雪橇 男子個人決賽 第1/2趟 愛爾達體育1台

