自由車》首張亞運門票到手！杜志濠亞錦賽計時賽獲銅

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年沙烏地阿拉伯亞洲自由車錦標賽男子菁英計時賽，台灣隊杜志濠在31公里賽程拚出49.6公里均速，以37分31秒獲得銅牌，名古屋亞運門票跟著到手。

「奪牌當然非常開心！因為去年沒辦法下場，今年又非常關鍵。對我來說，拿到參賽資格只是完成階段性任務，在亞運拿獎牌才是終極目標！」杜志濠此次亞錦賽成績，僅次於兩位哈薩克一級車隊名將費奧多羅夫（Yevgeniy Fedorov）和維諾庫羅夫（Nicolas Vinokurov），與金牌費奧多羅夫的時間差為1分19秒，這也是他繼2019年U23計時賽銀牌，以及2023年菁英組計時賽銀牌之後，第3度亞錦賽站上頒獎台，並靠著這面銅牌，順利進軍今年亞運。

「濠小子」表示，開賽花一點時間才進入狀況，側、逆風那段騎得比較保守，最後的側、順風段才火力全開，末段均速落在60至65公里左右，這種迴轉數落差也是不小考驗，「因為側風真的很強，大到我都是斜邊在騎車，有點像在場地騎車，一直往一邊倒的感覺。花很多體力把車子穩住，又想輸出高功率，騎起來比平常更挑戰極限。」

杜志濠（右）為台灣隊拿到本屆亞錦賽銅牌。（亞洲自由車總會提供）

