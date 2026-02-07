MLB》休季第5隊！台灣好手鄭宗哲轉戰紅襪 恐再遭DFA逼近歷史紀錄

鄭宗哲。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕台灣好手鄭宗哲休季4度遭DFA（指定讓渡），今天紅襪出手將他從國民讓渡名單中撿走，然而他恐怕將再度面臨遭DFA的命運。

24歲的鄭宗哲上季短暫上到大聯盟，出賽3場7打數0安吞3K；3A出賽107場，打擊三圍.209/.307/.271，攻擊指數0.578，敲出1轟、36分打點，wRC+62。去年美國時間12月19日遭海盜DFA，今年1月7日被光芒撿走，接著便不斷重複遭DFA後再被撿走的命運，接連轉戰大都會、國民，但最終結果都是被DFA。

如今鄭宗哲再次開啟DFA「旋傳門」，這次來到紅襪，《MLBTR》分析，還有1次下放權的鄭宗哲不太可能搶下固定先發，甚至擠進開季名單，內野工具人的特性加上選球與速度，若進攻端能有所提升，仍可視為板凳實用人選；然而紅襪日前才剛簽下工具人凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa），且仍在尋求右打外野與內野補強，因此鄭宗哲很可能再度遭DFA。

若鄭宗哲再被DFA，將會是他此休季第5次被DFA，逼近德雷克（Oliver Drake）單季6次遭DFA的歷史紀錄；昨天洋基從天使讓渡名單中撿走30歲右投畢多（Osvaldo Bido），此休季曾與鄭宗哲一起遭DFA的他已經是第5次，再1次被DFA就確定追平紀錄。

