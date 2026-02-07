自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》衛冕軍道奇撿回冠軍替補捕手！防禦率3.18火球左投意外遭DFA

2026/02/07 07:39

羅特維特。（資料照）羅特維特。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天做出人事異動，從紅人讓渡名單中撿回替補捕手羅特維特（Ben Rortvedt），為了騰出40人名單空間，將上季表現出色的後援左投班達（Anthony Banda）指定讓渡（DFA）。

28歲的羅特維特上季透過三方交易從光芒轉戰道奇，是道奇在世界大賽除了明星鐵捕史密斯（Will Smith）外，唯一的替補捕手，不過由於史密斯蹲好蹲滿，羅特維特在世界大賽完全沒有出賽紀錄。他在休季獲得道奇1年125萬美元合約，避免薪資仲裁，但紅人仍出手承接他的合約，不過日前紅人因蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）鳳還巢，將羅特維特DFA。

32歲的班達近2年都效力道奇，也是球隊2連霸功臣，休季與道奇達成160萬美元合約避免薪仲。然而儘管他上季投65局、防禦率3.18、ERA+131的帳面數據看似優異，但他的直球均速從2024年的96.1英哩稍微下滑至95.9英哩，而他的三振率、保送率也都有所退步；班達的進階數據也不樂觀，FIP（獨立防禦率）4.52、SIERA（進階防禦率）4.39都顯示他的實際表現應該更差，去年季後賽他更是只投5.2局失掉6分自責分。

《MLBTR》分析，綜合表現疑慮，以及道奇陣中還有史考特（Tanner Scott）、費西亞（Alex Vesia）、崔爾（Jack Dreyer）、羅布列斯基（Justin Wrobleski）等一大票左牛，加上班達已無下放權，這些因素都讓他遭道奇割愛。道奇可能會希望班達通過讓渡程序、以非40人名單身分留在陣中，但以他近年實績與貢獻，預計很快就會有球隊向他拋出橄欖枝。

班達。（資料照）班達。（資料照）

