MLB

MLB》道奇「偷渡」套路2次都失敗！休季剛加盟的工具人轉戰新東家

2026/02/07 07:56

伊巴涅茲。（資料照）伊巴涅茲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇上個月才剛簽下32歲古巴工具人伊巴涅茲（Andy Ibáñez），不過日前道奇撿回外野手西亞尼（Michael Siani）而將他DFA（指定讓渡）。如今伊巴涅茲沒能等到通過讓渡程序，運動家出手將他納入麾下。

伊巴涅茲曾在2023年來台參加經典賽，近3年都效力老虎的他是左投專武，能鎮守一、二、三壘，也能客串外野。上季伊巴涅茲出賽91場，打擊三圍.239/.301/.352、攻擊指數0.653；生涯5年累積28轟、128分打點。季後老虎宣布不續約（Non-tender）伊巴涅茲，讓他成為自由球員，他也以1年120萬美元合約轉戰道奇。

然而道奇先前為迎回西亞尼，選擇將伊巴涅茲DFA。《MLBTR》指出，伊巴涅茲已無下放權，因此道奇在內野與板凳戰力擁擠的情況下，仍以低成本合約簽下他時，就一直存在嘗試「偷渡」過讓渡名單的可能性。由於伊巴涅茲的大聯盟年資，尚不足讓他通過讓渡後拒絕下放成為自由身，因此道奇有機會在DFA後以非40人名單方式續留他。

事實上，道奇此休季已多次嘗試這樣的舉動，他們先以125萬美元合約續簽替補捕手羅特維特（Ben Rortvedt），但最終他卻出現在讓渡名單並被紅人撿走；今天道奇將羅特維特從紅人讓渡名單中撿回，又將休季剛達成160萬美元合約的後援左投班達（Anthony Banda）DFA，預計班達很快會有球隊出手搶人。

