自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》金塊逃不過傷病魔咒！本季打出明星身手的「小KD」長期缺陣

2026/02/07 08:54

華森。（資料照，美聯社）華森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊日前好不容易迎回當家MVP中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic），卻還是逃不過傷病魔咒，昨天傳出本季打出明星級身手的潛力小將華森（Peyton Watson）遭遇左腿筋二級拉傷，預計長期缺陣。

華森是約基奇在美國時間去年12月31日缺陣起，金塊打出的一大驚奇，在約基奇缺陣到回歸至今，華森一共出賽19場，場均攻下21.5分5.5籃板2.7助攻1.5火鍋1.1抄截的全方位數據，投籃命中率48.5%、三分命中率43.9%，讓外界直呼彷彿有「小KD（杜蘭特，Kevin Durant）」的影子。

然而昨天傳出華森遭遇左腿筋二級拉傷的壞消息，根據《HoopsHype》記者斯科托（Michael Scotto）今天報導，華森預計將於4週後重新檢查傷勢。23歲的華森本季出賽49場，場均14.9分4.9籃板2.0助攻1.2火鍋1.0抄截，投籃命中率49.6%、三分命中率41.7%。

金塊本季禍不單行，包含約基奇、戈登（Aaron Gordon）、布朗（Christian Braun）、強森（Cameron Johnson）、瓦倫丘納斯（Jonas Valančiūnas）等人都接連遭遇傷勢，缺陣不少場比賽。先前戈登也因腿筋舊傷復發將缺陣4-6週，如今華森也因相同傷勢倒下，讓金塊西部第3位置岌岌可危，目前第4的火箭與第5的湖人都只以1場勝差緊追在後。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中