NBA》金塊逃不過傷病魔咒！本季打出明星身手的「小KD」長期缺陣

〔體育中心／綜合報導〕金塊日前好不容易迎回當家MVP中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic），卻還是逃不過傷病魔咒，昨天傳出本季打出明星級身手的潛力小將華森（Peyton Watson）遭遇左腿筋二級拉傷，預計長期缺陣。

華森是約基奇在美國時間去年12月31日缺陣起，金塊打出的一大驚奇，在約基奇缺陣到回歸至今，華森一共出賽19場，場均攻下21.5分5.5籃板2.7助攻1.5火鍋1.1抄截的全方位數據，投籃命中率48.5%、三分命中率43.9%，讓外界直呼彷彿有「小KD（杜蘭特，Kevin Durant）」的影子。

然而昨天傳出華森遭遇左腿筋二級拉傷的壞消息，根據《HoopsHype》記者斯科托（Michael Scotto）今天報導，華森預計將於4週後重新檢查傷勢。23歲的華森本季出賽49場，場均14.9分4.9籃板2.0助攻1.2火鍋1.0抄截，投籃命中率49.6%、三分命中率41.7%。

金塊本季禍不單行，包含約基奇、戈登（Aaron Gordon）、布朗（Christian Braun）、強森（Cameron Johnson）、瓦倫丘納斯（Jonas Valančiūnas）等人都接連遭遇傷勢，缺陣不少場比賽。先前戈登也因腿筋舊傷復發將缺陣4-6週，如今華森也因相同傷勢倒下，讓金塊西部第3位置岌岌可危，目前第4的火箭與第5的湖人都只以1場勝差緊追在後。

