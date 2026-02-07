自由電子報
體育 棒球 日職

日職》前輩菅野智之一番話點醒！曾遭台灣震撼教育的戶鄉翔征有覺悟

2026/02/07 11:31

戶鄉翔征。（資料照，美聯社）戶鄉翔征。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人明星右投戶鄉翔征去年歷經生涯最糟糕賽季，日前他在宮崎春訓第2次牛棚練投，受訪時也再次強調今年15勝的目標，更誓言要找回王牌投手的樣貌。

戶鄉翔征是2024年中央聯盟三振王，入選世界棒球12強賽日本隊國手，但在冠軍戰遭台灣隊鐵捕林家正與隊長陳傑憲砲轟，導致日本隊痛失冠軍；季前與道奇交流戰更被大谷翔平等球星單局敲出3轟，開季後狀況持續低迷，最終只繳出8勝9敗、防禦率4.14的成績單。

戶鄉翔征5日時進行春訓第2次牛棚練投，在輕鬆發力的狀態下共投51球，練習結束後他表示，雖然大致上還不錯，但控球落差還是比較多，需要再做修正。此外，戶鄉翔征也提到本季除了設定15勝為目標外，還希望能幫助球隊來10場以上的勝場差，同時他也期望，自己能成為「能贏球」的投手。

休季期間，戶鄉翔征也和巨人前輩菅野智之一同登上釣魚節目，兩人也趁機彼此交流。回憶起兩人的對話，令戶鄉感到高興的是菅野告訴他：「總會有這種成績的時候，一直耿耿於懷並不好。好好反省並採取對策雖然重要，但學會釋懷也非常關鍵。」

回顧巨人近3次奪下聯盟冠軍的年份，陣中都有位能創造雙位數勝場差的王牌投手，如2024年、2020年的菅野智之，以及2019年的山口俊。對此戶鄉翔征也展現決心：「能成為球隊門面的選手，不僅是在比賽中，球場下也必須展現令人尊敬的姿態。」

