自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》剛入選經典賽美國「復仇者聯盟」！372轟MVP重砲確定回洋基

2026/02/07 08:33

高德施密特。（資料照，美聯社）高德施密特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕上季以1年1250萬美元合約加盟洋基的MVP重砲高德施密特（Paul Goldschmidt），休季在自由市場待價而沽許久，今天終於確定新球季落腳處，將以1年合約重返洋基。

高德施密特近2年的長打率皆創下生涯新低，但他上季在洋基面對面對左投攻擊指數高達0.981；右投僅0.619。高德施密特15年大聯盟生涯出賽2074場，打擊三圍.288/.378/.504，攻擊指數0.882，累積372轟、1232分打點，生涯wRC+（加權得分創造值）為137，曾拿下2022年國聯MVP，入選7屆明星賽，斬獲5座銀棒獎與4座金手套獎。

休季多次傳出高德施密特與洋基互有好感，即便只是擔任替補，高德施密特也非常願意回到條紋軍。如今雙方再續前緣，預計高德施密特來季將擔任左打一壘手萊斯（Ben Rice）的導師，以及面對左投時的右打輪替人選。

此外，昨天大聯盟公布3月世界棒球經典賽的各隊30人名單，38歲的高德施密特與34歲皇家明星右投瓦卡（Michael Wacha）成為美國隊最後2個入選者，這也是高德施密特繼2023年第五屆經典賽後，再度披上國家隊戰袍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中