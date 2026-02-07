MLB》剛入選經典賽美國「復仇者聯盟」！372轟MVP重砲確定回洋基

高德施密特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕上季以1年1250萬美元合約加盟洋基的MVP重砲高德施密特（Paul Goldschmidt），休季在自由市場待價而沽許久，今天終於確定新球季落腳處，將以1年合約重返洋基。

高德施密特近2年的長打率皆創下生涯新低，但他上季在洋基面對面對左投攻擊指數高達0.981；右投僅0.619。高德施密特15年大聯盟生涯出賽2074場，打擊三圍.288/.378/.504，攻擊指數0.882，累積372轟、1232分打點，生涯wRC+（加權得分創造值）為137，曾拿下2022年國聯MVP，入選7屆明星賽，斬獲5座銀棒獎與4座金手套獎。

請繼續往下閱讀...

休季多次傳出高德施密特與洋基互有好感，即便只是擔任替補，高德施密特也非常願意回到條紋軍。如今雙方再續前緣，預計高德施密特來季將擔任左打一壘手萊斯（Ben Rice）的導師，以及面對左投時的右打輪替人選。

此外，昨天大聯盟公布3月世界棒球經典賽的各隊30人名單，38歲的高德施密特與34歲皇家明星右投瓦卡（Michael Wacha）成為美國隊最後2個入選者，這也是高德施密特繼2023年第五屆經典賽後，再度披上國家隊戰袍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法