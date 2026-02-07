MLB》勞方的勝利！大聯盟兩投手打贏薪仲、至今5球員提出全勝

亞希克拉夫特、烏塞塔。（合成照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟仲裁庭公告辛辛那提紅人投手亞希克拉夫特（Graham Ashcraft）與坦帕灣光芒烏塞塔（Edwin Uceta）的結果，最終為球員方得利，使得目前休賽季5位提薪資仲裁的選手全部獲勝。

經過仲裁之後，亞希克拉夫特今年賽季的薪水將拿到175萬美金（約新台幣5528.3萬元），而非紅人提出的125萬美金（約新台幣3948.8萬元），烏塞塔則是收穫152.5萬美元（約新台幣4817.5萬元），並非拿到光芒的120萬（約新台幣3791萬元）報價。

下周將滿28歲的亞希克拉夫特，上個賽季和球團為了避免仲裁，達成78萬美元（約新台幣2464萬元）的薪資協議，去年62場後援登板，繳出8勝5敗、獨立防禦率（FIP）2.72的表現，烏塞塔去年也同樣如此，薪水落在81.5萬美元（約新台幣2575萬元），上賽季他多達70場後援出賽，戰績10勝3敗、FIP 3.69。

除了亞希克拉夫特與烏塞塔外，休賽季也有其他3名球員提出薪資仲裁且都有成功，包括最終拿到355萬美元的布瑞迪許（Kyle Bradish，金鶯報價287.5萬美元）、450萬美元的迪亞茲（Yainer Diaz，太空人報價300萬美元）以及3200萬美元的2屆塞揚獎左投史庫柏爾（Tarik Skubal，老虎開價1900萬美元）。

直至目前還有8名選手的仲裁結果尚未公布，包括金鶯左投艾金（Keegan Akin）、藍鳥左投洛爾（Eric Lauer）、勇士左投李伊（Dylan Lee），皇家球星布比克（Kris Bubic）、釀酒人捕手康崔拉斯（Willson Contreras）、天使左投德梅斯（Reid Detmers）、馬林魚右投佛契（Calvin Faucher）以及紅人捕手史岱芬森（Tyler Stephenson）。

