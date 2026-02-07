MLB》洋基曾考慮下放他！前大物「火星人」可能3A開季 布總回應了

多明格茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基前大物外野手「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez），上季明星賽後出賽機會驟減，甚至引發洋基內部討論，是否該送他繼續回小聯盟磨練。洋基總管凱許曼（Brian Cashman）受訪坦承，去年下半季他曾考慮讓多明格茲回到3A。

23歲的多明格茲曾是洋基頭號大物，2023年大聯盟初登場首打席就砲轟塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander），然而僅打8場後就動TJ報銷，隔年也只在大聯盟出賽18場。上季多明格茲出賽123場，打擊三圍.257/.331/.388，敲出10轟、47分打點，另有23次盜壘，防守端則全部出現在左外野。

請繼續往下閱讀...

左右開弓的多明格茲「恐左」相當嚴重，生涯對左投打擊率僅0.186。凱許曼受訪坦言，去年下半季原本想讓多明格茲回到3A磨練，「但我覺得這不對，他作為板凳替補能發揮速度優勢，不過我仍認為他還有進步空間。」凱許曼還提到，洋基原本想讓多明格茲有更多上場機會，但葛里遜（Trent Grisham）的火力崛起改變了一切。

《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）指出，洋基來季外野有賈吉（Aaron Judge）、貝林傑（Cody Bellinger）與葛里遜坐鎮下，除非出現意外，否則多明格茲很可能會從3A開季；同樣受影響的還有24歲潛力新星瓊斯（Spencer Jones）。

對此，洋基總教練布恩（Aaron Boone）語帶保留，從現在到春訓、甚至到開幕戰，還有很長一段時間，「誰知道會發生什麼事？」同時布恩與凱許曼都強調，多明格茲還非常年輕，生涯前期有因疫情或手術錯過很多成長機會，因此仍有空間繼續讓多明格茲發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法