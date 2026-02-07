自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

基隆首設棒球專項運動績優招生 棒球冬令營學生爆棚

2026/02/07 09:17

基隆市在信義國中舉辦冬令棒球營。（基隆市教育處提供）基隆市在信義國中舉辦冬令棒球營。（基隆市教育處提供）

〔記者盧賢秀／新北報導〕2026世界棒球經典賽將於3月開打，引起球迷高度關注。基隆市信義國中去年首度設立棒球專項運動績優招生，讓喜歡打棒球的學生不受學區限制持續銜接升學打棒球，教育處開辦棒球冬令營，名額爆棚，讓學生能夠在地訓練發展基層棒球。

基隆市學生棒球冬令營由基隆市棒委會執行，信義國中校長黃明智及校內棒球團隊、教練嚴克強等，提供棒球隊訓練場地與技術指導，棒委會也支援周基榮、楊庚成與蘇殷立3位教練擔任冬令營指導教練。

冬令營原預計招收45人，結果總共有95人報名參加，分成軟式組跟硬式組兩地開練，提供想留在基隆打棒球的學生一個訓練平台。

負責指導女生組棒球指導的羅昱晴是東光國小棒球隊出身，國中因為想繼續打球，加入台北北投國中女壘隊一圓棒壘夢，國三奪得全國國中女壘冠軍，高中放棄進入北市商繼續打球機會，回到基隆從基隆女中就讀，考上國立金門大學社工系，今年7月畢業後要回基隆就業。

基隆棒委會總幹事霜逸祥說，羅昱晴在寒假返回基隆教女學生傳接球，與打擊的基本動作。高年級學生體驗發球機和參與分組對抗賽，在實戰中提升技巧。

教育處表示，透過辦理學生棒球冬令營，不僅提供學生寒假期間正向且安全的運動學習環境，也減輕家長照顧壓力，更重要的是持續深化基隆基層棒球發展。

基隆市在信義國中舉辦冬令棒球營。（基隆市教育處提供）基隆市在信義國中舉辦冬令棒球營。（基隆市教育處提供）

基隆市在信義國中舉辦冬令棒球營。（基隆市教育處提供）基隆市在信義國中舉辦冬令棒球營。（基隆市教育處提供）

基隆市在信義國中舉辦冬令棒球營。（基隆市教育處提供）基隆市在信義國中舉辦冬令棒球營。（基隆市教育處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中