基隆首設棒球專項運動績優招生 棒球冬令營學生爆棚

基隆市在信義國中舉辦冬令棒球營。（基隆市教育處提供）

〔記者盧賢秀／新北報導〕2026世界棒球經典賽將於3月開打，引起球迷高度關注。基隆市信義國中去年首度設立棒球專項運動績優招生，讓喜歡打棒球的學生不受學區限制持續銜接升學打棒球，教育處開辦棒球冬令營，名額爆棚，讓學生能夠在地訓練發展基層棒球。

基隆市學生棒球冬令營由基隆市棒委會執行，信義國中校長黃明智及校內棒球團隊、教練嚴克強等，提供棒球隊訓練場地與技術指導，棒委會也支援周基榮、楊庚成與蘇殷立3位教練擔任冬令營指導教練。

冬令營原預計招收45人，結果總共有95人報名參加，分成軟式組跟硬式組兩地開練，提供想留在基隆打棒球的學生一個訓練平台。

負責指導女生組棒球指導的羅昱晴是東光國小棒球隊出身，國中因為想繼續打球，加入台北北投國中女壘隊一圓棒壘夢，國三奪得全國國中女壘冠軍，高中放棄進入北市商繼續打球機會，回到基隆從基隆女中就讀，考上國立金門大學社工系，今年7月畢業後要回基隆就業。

基隆棒委會總幹事霜逸祥說，羅昱晴在寒假返回基隆教女學生傳接球，與打擊的基本動作。高年級學生體驗發球機和參與分組對抗賽，在實戰中提升技巧。

教育處表示，透過辦理學生棒球冬令營，不僅提供學生寒假期間正向且安全的運動學習環境，也減輕家長照顧壓力，更重要的是持續深化基隆基層棒球發展。

