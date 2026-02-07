自由電子報
體育 2026WBC 台灣尚勇

經典賽》台灣火球左投王彥程成遺珠是因為韓華鷹？韓媒：並非事實...

2026/02/07 09:20

王彥程。（資料照，記者陳志曲攝）王彥程。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟昨天公布各隊30人名單，台灣隊投手群以旅外選手構築戰力，不過效力韓職韓華鷹的王彥程，以及海盜高A的張弘稜皆未入選，成為遺珠。其中有傳聞指出，王彥程無緣入選是因為受到球團嚴格限制，但今天韓媒撰文澄清，這並非事實。

24歲左投王彥程於2019年跟日職東北樂天金鷲簽下育成合約後，就一直待在二軍，即便去年表現出色，在二軍22場先發拿下10勝5敗，防禦率3.26，還飆出生涯最速154公里火球，但仍無緣一軍舞台。季後韓職韓華鷹看上王彥程，用亞外名額簽下他。

王彥程與張弘稜2位年輕火球男，原本都出現在台灣隊集訓名單中，但昨天30人名單揭曉，2人都遭到割愛。有台灣媒體報導，王彥程無緣入選，與所屬球隊對投球限制較為嚴格有關；然而今天韓媒《體育朝鮮》撰文澄清，這樣的說法屬不實揣測，「韓華球團尊重王彥程本人的意願，也沒有任何需要出面反對他參加WBC的理由。」

韓媒指出，王彥程目前正在澳洲墨爾本參加韓華鷹的春訓。而事實上，王彥程在出發前往澳洲前就曾接受韓媒訪問，表達自己參加經典賽的意願：「我正以WBC為目標調整狀態，如果能在WBC賽場上與韓華的隊友交手，會是很棒的經驗。」

