NBA》勇士一哥柯瑞繼續缺陣！談沒交易來「字母哥」坦言：我寧願...

〔體育中心／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）目前因「跑者膝」問題持續缺陣，今天他接受《ESPN》訪問透露傷況，同時也談到勇士在交易大限的操盤。

柯瑞在1月31日對上活塞的比賽提前傷退，隔天檢查出右膝患有「髕骨股骨疼痛症候群」（Patellofemoral pain syndrome，俗稱跑者膝），列入每日觀察名單。勇士近2戰柯瑞都缺陣，今天他受訪透露，自己的傷況正朝好的方向發展，也和去年傷勢不同，是可以完全痊癒的傷；不過《ESPN》指出，柯瑞預計不會在明天對湖人的比賽復出。

勇士在交易大限前積極追求公鹿MVP球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），甚至傳出將4冠老臣格林（Draymond Green）納入交易討論。對此柯瑞表示：「我當時並沒有和一起參與討論，我知道球隊有提出報價，但最終沒人得到他，所以這就是現狀。對我們來說，能維持能在季後賽競爭的水準並強勢完成例行賽，是一大挑戰。」

在追逐「字母哥」失利後，勇士轉而交易來拉脫維亞高砲台波辛傑斯（Kristaps Porzingis），對此柯瑞表示，他正在學一些拉脫維亞語，也希望波辛傑斯接下來能保持健康，「他曾和哈佛德（Al Horford）一起拿過冠軍，雖然情況不同，但他擁有我們尋找已久的熟悉感、球技、身材與禁區威懾力。」

勇士手握大量首輪選秀籤，原先就是為了「字母哥」而準備，不過最終勇士在爭奪失利後，並未轉而用選秀籤進行其他補強。對此柯瑞對於管理層缺乏侵略性並無不滿，只表示交易大限前總是充滿變數，「因為你試著做出正確且適合的舉動，顯然這一切都和巴特勒（Jimmy Butler）的傷勢有關。」

「我寧願巴特勒在場上打球。」柯瑞感嘆，「但這是我們作為一支球隊必須克服的障礙。三個禮拜前，我們還朝著某個方向前進，但現在遇到困境，我們必須想辦法解決。」

