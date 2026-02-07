MLB》「完全體二刀流」即將重現！道奇投教談新賽季大谷：非常期待

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平，去年重返投手丘後，今年有望再度以投、打兼顧的身分開季，對此陣中投手教練普萊爾（Mark Prior）也表示，非常期待新賽季「完全體」大谷的表現。

大谷翔平自從2023年因右手肘尺側副韌帶撕裂封印投球並動手術後，直到去年6月16日才重新在例行賽找回二刀流本色，甚至在國聯冠軍系列賽第4戰面對釀酒人先發主投6局狂飆10K無失分，還敲出單場三響砲，寫下棒球史上最經典的比賽之一。

請繼續往下閱讀...

普萊爾在Podcast節目《Dodgers Territory》上坦言，很期待看到新賽季展現「完全體二刀流」的大谷，「去年毫無疑問是很特別的一年，他一邊要從Tommy John手術（手肘韌帶置換手術，俗稱TJ手術）中復原，一邊還要治療左手肩膀的半脫臼傷勢，而來到今年，大谷翔平就要迎來完全體的型態了。」

大谷翔平上賽季在打擊端敲55發全壘打，連續兩個賽季達成50轟成就，wRC+高達172；投手部分在季中回歸累計14場先發出賽，47局投球狂飆62次三振，ERA+145，除了幫助球隊拿下世界大賽冠軍二連霸之外，還連續兩年榮獲國聯MVP殊榮。

將會在3月代表日本參與世界棒球經典賽的大谷翔平，雖然只會以「一刀流」身分出賽，不過普萊爾坦言，目前大谷已經進行牛棚階段，而且球隊希望他在向國家隊報到前能進行實戰投打練習，「關於Sho最有趣的部分，是他只要知道自己什麼時候該登板，他就會馬上準備好，不管是休6天、休8天，甚至是只休3天，他都會為了幫助球隊獲勝而充滿意願，看他上場就是一種樂趣。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法