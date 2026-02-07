NBA》美媒爆料戴維斯被交易去巫師不開心？本人坦言未來不一定續留

戴維斯將披上23號球衣。（取自Yahoo Sports X）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠交易大限前拋出震撼彈，將10屆明星大前鋒戴維斯（Anthony Davis）送往巫師，戴維斯來到華府後，將披上前一次屬於喬丹（Michael Jordan）的「23」號球衣。不過有美媒爆料，戴維斯不滿被交易至華盛頓，對此他也親上火線回應。

《運動畫刊》資深記者曼尼斯（Chris Mannix）報導指出，戴維斯可能對被交易至巫師並不是很滿意，不過戴維斯接受《The Athletic》電話採訪強調，這篇報導過於誇張，並表示他已和巫師管理曾打過照面，雙方會面過程很順利。

「他們絕對是張開雙臂歡迎我。」戴維斯說道，「我知道大家會覺得，他們有種並非強隊的負面印象。雖然我還沒參觀過訓練設施，但球場絕對是世界頂級的，我也看見他們是如何照顧球員家屬，這一切都很棒。」

《The Athletic》報導指出，戴維斯對巫師交易他感到驚訝，也希望與巫師的核心智囊團進行更深入的討論，了解球團如何計畫將這支球隊變成季後賽勁旅；然而戴維斯也坦言：「在沒有合適的計畫下，很難說（我一定會留在華盛頓），顯然現在球隊的狀況很艱難，這也反映在戰績上。但隨著一些關鍵拼圖的加入，情況會改變，這是年復一年的挑戰，說不定明年就變成東部龍頭了。」

戴維斯表示，職業生涯走到現在這個階段，他想要的是拚總冠軍，「無論是在這裡還是其他地方，我還不知道。到目前為止，他們所說的一切、展示給我看的一切都非常棒。現在的關鍵，還是在和球隊針對未來進行實質的談話。」

