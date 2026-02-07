中職》樂天女孩「魔性」魅力驚艷雷霆Thunder Girls 台美應援交流激盪火花

樂天女孩贈送球衣給雷霆女孩隊長。（OKC Thunder Entertainers 提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕繼在 NBA 奧克拉荷馬雷霆隊主場成功完成歷史性的首演後 ，樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩（Rakuten Girls）」於當地時間 2 月 5 日，與由雷霆女孩（Thunder Girls）與 O'City Crew Dance Teams 共同組成的雷霆隊官方啦啦隊「Thunder Entertainers」進行了一場別開生面的舞蹈交流 。這場深度互動不僅是舞技的切磋，更是台美兩地截然不同的應援文化之間的精彩對話 。此次「以舞會友」的交流，成功寫下台灣首支職棒啦啦隊與 NBA 啦啦隊深度對話的歷史新頁 。

在這場充滿歡笑與汗水的聯合排練中，雙方展開了高強度的舞蹈練習與舞技交換環節 。樂天女孩引領現場大跳具節奏感且洗腦的台式應援曲，而 Thunder Girls 則分享了強調力量、爆發力與劇場感的美式舞風 。

雷霆女孩隊長 Dominique 表示，美式啦啦隊通常是表演一段約一分鐘、動作豐富且不重複的專業舞蹈，並著重於觀察觀眾的反應 。但台式應援非常強調「全場參與感」，透過約一分鐘且具備重複性的動作，主動邀請粉絲一起舞動，這對我們來說是非常新鮮且迷人的體驗 。此外，當她們得知台灣職棒會為每一位球員量身打造專屬應援曲時，直呼這比 NBA 的助興短曲〈Ditties〉更加特別且精緻 。

O'City Crew Dance Teams 隊長 Alana 也提到，非常喜歡台式應援中那種強大的互動感。她表示：「能學到新東西並大家聚在一起完成，真的非常享受。我很喜歡這種大家融入在一起的感覺！ 」同時她也興奮地表示，如果有機會能到台灣表演，將會是令人引領期盼的行程 。

出席的樂天女孩曲曲、穆又甯、Kira、溫妮也表示：「能夠和 Thunder Girls 一起跳舞感覺非常奇妙。她們的舞蹈充滿力量，就算是同樣幾首流行 K-POP 歌曲，也會重新編舞，風格與我們在亞洲看到的版本截然不同，這次學習對我們來說是非常寶貴的經驗 。」

交流活動尾聲，雙方舉行了溫馨的球衣交換儀式，並在彼此的球衣上親筆簽名留念，象徵台美運動應援文化的深度鏈結 。樂天女孩們更準備了專屬的「應援毛巾」作為交換禮物，精緻的設計一亮相就讓雷霆隊啦啦隊成員們讚嘆不已 。雷霆啦啦隊教練 Cristhian Guzman 甚至數度驚呼：「太可愛了，我很喜歡！（So cute, I like it!） 」最後，雙方熱情擁抱並許下約定，期待明年能再次相聚，延續這段動人的姐妹情誼 。

大合照。（OKC Thunder Entertainers 提供）

左起Kira、溫妮、曲曲、小紫。（OKC Thunder Entertainers 提供）

