體育 籃球 NBA

NBA》昨日拉傷大腿退場 東契奇湖勇大戰將高掛免戰牌

2026/02/07 11:59

東契奇。（資料照，路透）東契奇。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕根據洛杉磯湖人發布的消息，陣中球星東契奇（Luka Dončić）因左腿筋拉傷，明天對上金州勇士的比賽將不會上場。

湖人昨天對上七六人的比賽，東契奇在第2節剩餘時間3分47秒發生傳球失誤，且隨後手扶左後大腿明顯不適，最終退場休息且並未回歸，離場前甚至還踢了計分台，神情十分沮喪。

球團最初東契奇針對傷勢的說法是左腿痠痛，但總教練瑞迪克（JJ Redick）昨天則表示，東契奇今天會進行核磁共振（MRI）檢查，雖然因傷導致明天上不了場，但《ESPN》的消息指出傷勢並不嚴重。

東契奇這個賽季就曾因腿傷而缺席8場比賽，球隊在這8場打出4勝4敗的成績，而除了東契奇的消息外，湖人用文森（Gabe Vincent）與2032年次輪籤從老鷹換來的射手肯納德（Luke Kennard），明天狀態被列為出賽存疑（questionable），今天也已經來到球隊報到。

明天打完勇士的比賽後，湖人將接連面對雷霆、馬刺以及東契奇的老東家獨行俠，之後就要迎接明星賽的到來。

