經典賽》和井端監督曾是隊友 澳洲名帥透露難忘情誼

澳洲隊總教練尼爾森。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕取得世界棒球經典賽日本國內獨家轉播權的美國影音串流平台Netflix，近期於官方平台公開專訪各隊總教練的影片。訪問到澳洲隊總教練尼爾森（David Nilsson），尼爾森曾在2000年效力日職中日龍，曾與日本隊監督井端弘和當隊友，如今兩人率軍要在經典賽首輪遭遇。

尼爾森回憶，當時戰況時常是自己上壘後，井端上場擔任代跑。尼爾森說：「當時完全沒想到，他日後竟然會成為日本代表隊的總教練。我自己沒有留下什麼好成績，但他對我非常親切，這段回憶至今難忘。」

尼爾森當年日職的登錄名選擇「Dingo」（ディンゴ），來源為澳洲特有的澳洲野犬，與中日簽下一年合約。

尼爾森生涯前期效力美職密爾瓦基釀酒人隊，美職生涯累積105轟，1999年入選明星賽，2000年因目標代表澳洲隊參加奧運，在美職球隊仍有意續約的情況下，轉戰日本職棒，為奧運夢放棄美職合約，成為澳洲當地棒球界佳話。不過，尼爾森在日職中日龍一年，僅出賽18場、1轟、打擊率1成80。

本屆WBC首輪分組中，澳洲與日本同屬C組，雙方將於3月8日正面交鋒。尼爾森坦言對日本隊這支強敵的警戒，他說：「日本是世界上最強的球隊。我的戰略，就是希望能在第9局以1分領先。」

