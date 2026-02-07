自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》婉拒助陣南韓最強混血陣容！前道奇韓裔火球男：真的不適合

2026/02/07 12:44

懷特。（資料照，美聯社）懷特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕與台灣隊同組的南韓隊，今年經典賽30人名單出現4名韓裔球員，堪稱南韓史上最強混血陣容，不過當中並沒有效力SSG登陸者的火球男懷特（Mitch White），對此他接受韓媒訪問，透露婉拒為南韓出賽的原因。

現年31歲的懷特於2016大聯盟年選秀會被道奇相中，2020年迎來大聯盟初登板，2022年季中被交易至藍鳥。2024年遭藍鳥指定讓渡（DFA），先後又待過巨人與釀酒人，去年則轉戰KBO加盟SSG登陸者，今年以120萬美元合約續留。

懷特上季加盟時直言，一直想在母親的祖國體驗一次球員生活，能在南韓打球對他來說意義非凡；過去受訪曾多次提及，如果未來有機會，非常願意接受南韓隊徵召，這是莫大的榮幸。南韓總教練柳志炫也曾在賽季期間親自拜訪懷特，然而懷特最終仍婉拒參賽。

昨天懷特在春訓時受訪，坦率說出自己無緣南韓隊的原因：「其實這幾年來，每次賽季開打都不太如自己預期。去年在春訓尾聲也出現了傷勢，因此，我的心並沒有明確傾向一定要參賽。我真的想了很多，當然也有想代表南韓出賽的念頭，但考量到這幾年特別容易在賽季初陷入低潮，這次可能真的不太適合。」

即使無緣加入惠特科姆（Shay Whitcomb）、瓊斯（Jahmai Jones）、歐布萊恩（Riley O'Brien）與丹寧（Dane Dunning）的最強混血陣容行列，懷特仍平靜表示：「其實不只是我，我母親也希望我能參賽。或許5年、10年後會感到後悔，認為那時候應該要去打，但就現在來說，我只能做出這樣的決定。」

