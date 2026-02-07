亞洲杯桌球賽》直落三扳倒香港一哥黃鎮廷 張佑安8強對決宇田幸矢

張佑安直落三打敗香港名將黃鎮廷，挺進男單8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕19歲一銀小將張佑安今天在2026年亞洲杯桌球賽男單16強賽，以直落三扳倒世界排名46的香港直拍橫打名將黃鎮廷，首次參賽就闖進8強；17歲的郭冠宏則在激戰5局後以2:3不敵世界排名26的日本好手宇田幸矢，無緣在8強和張佑安上演「台灣內戰」。

世界排名106的張佑安面對初次交手的黃鎮廷，首局就打出氣勢，在6:9落後下連拿5分，包括最後一記犀利的反手發球搶攻，11:9先馳得點。次局，張佑安又是在5:6的劣勢下打出一波6:0的小高潮，11:6再下一城。關鍵第3局，張佑安在8:6領先下連丟3分，決勝時刻，黃鎮廷一記反手機會球打丟，張佑安一鼓作氣連拿3分，11:9鎖定勝利，下一輪將對決宇田幸矢。

世界排名77的郭冠宏和宇田幸矢在去年伊瓜蘇球星挑戰賽首度交手，當時小郭以直落三落敗。今天再度交鋒，首局小郭開局就連丟5分，7:11讓出；次局，小郭在7:10的絕境下連續化解4個局點後，14:12扳回一城，但第3局在10:8聽牌下遭遇亂流，錯失2個局點後以10:12失守。第4局，郭冠宏在開局4:0、8:4領先下一度被追到8:7，危急關頭他及時回神，連得3分，11:7再度扳平戰局。

決勝局，宇田幸矢展開正手瘋狂搏殺，郭冠宏在2:7落後下奮力追成5:7，但隨後被對手打出一波4:1的反擊，最終仍以6:11吞下對戰2連敗。

