自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

亞團賽》邱品蒨、林湘緹都被逆轉 台灣無緣決賽收隊史首面銅牌

2026/02/07 13:37

林湘緹、邱品蒨。（資料照，記者陳志曲攝）林湘緹、邱品蒨。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣女團今天在亞洲羽球團體錦標賽4強，女單邱品蒨、林湘緹都被對手逆轉，台灣最終也以0：3不敵中國，雖然無緣晉級決賽，但還是拿下隊史首面銅牌。

台灣女團昨在8強賽面臨日本隊率先聽牌，第3點女單林湘緹、第4點女雙許尹鏸／楊景惇和壓軸女單許玟琪，聯手打出不可思議經典戰役，皆跟對手鏖戰3局後險勝，最終以3：2逆轉兩屆冠軍日本隊，台灣首度挺進4強。

世界排名14的邱品蒨今天打頭陣，雖然先下一城，可惜後兩局遭到對方壓制發揮，邱品蒨以21：18、17：21、16：21被世界排名第10的高昉潔逆轉，至於第2點女雙許雅晴／宋祐媗也以11：21、7：21敗給賈一凡／張殊賢。

林湘緹是昨天帶領台灣隊打出逆轉勝的功臣，她今天面對2024年世青女單金牌徐文婧。林湘緹在首局一路領先也先馳得局，但徐文婧在第2局還以顏色，雙方進入決勝局，林湘緹一度取得9：6領先，卻敗在一波連續丟分，最終以21：16、10：21、13：21不敵徐文婧。

台灣女團本屆首度晉級4強，拿下首面銅牌，預計原班人馬將參加4月優霸盃，以及9月名古屋亞運的團體賽，期望能再創佳績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中