亞團賽》邱品蒨、林湘緹都被逆轉 台灣無緣決賽收隊史首面銅牌

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣女團今天在亞洲羽球團體錦標賽4強，女單邱品蒨、林湘緹都被對手逆轉，台灣最終也以0：3不敵中國，雖然無緣晉級決賽，但還是拿下隊史首面銅牌。

台灣女團昨在8強賽面臨日本隊率先聽牌，第3點女單林湘緹、第4點女雙許尹鏸／楊景惇和壓軸女單許玟琪，聯手打出不可思議經典戰役，皆跟對手鏖戰3局後險勝，最終以3：2逆轉兩屆冠軍日本隊，台灣首度挺進4強。

世界排名14的邱品蒨今天打頭陣，雖然先下一城，可惜後兩局遭到對方壓制發揮，邱品蒨以21：18、17：21、16：21被世界排名第10的高昉潔逆轉，至於第2點女雙許雅晴／宋祐媗也以11：21、7：21敗給賈一凡／張殊賢。

林湘緹是昨天帶領台灣隊打出逆轉勝的功臣，她今天面對2024年世青女單金牌徐文婧。林湘緹在首局一路領先也先馳得局，但徐文婧在第2局還以顏色，雙方進入決勝局，林湘緹一度取得9：6領先，卻敗在一波連續丟分，最終以21：16、10：21、13：21不敵徐文婧。

台灣女團本屆首度晉級4強，拿下首面銅牌，預計原班人馬將參加4月優霸盃，以及9月名古屋亞運的團體賽，期望能再創佳績。

