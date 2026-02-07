NBA》一度領先多達43分！東部龍頭活塞血洗尼克 斬斷對手8連勝

詹金斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場強碰尼克的活塞，展現東部龍頭的強大實力，一度領先多達43分，終場以118：80血洗尼克，成功中斷對手近期的8連勝。

拿下8連勝的尼克，今天作客迎戰活塞手感非常冰冷，兩隊一度有多達42分的分差，最終由活塞以118：80血洗尼克無緣9連勝。

請繼續往下閱讀...

活塞上半場在坎寧安（Cade Cunningham）與詹金斯（Daniss Jenkins）帶領下，團隊44投24中，包括18次外線出手投進10顆，反觀尼克前兩節命中率僅36.4%，使得雙方來到21分差距。即便來到下半場，活塞依舊主導整場比賽，尼克的手感也遲遲無法找回，最終活塞成功斬斷對手9連勝的企圖心。

活塞今天有5人得分上雙，替補上場的詹金斯拿下18分，今天也是他本季第42場出賽，與球隊簽下雙向合約的他已達到比賽的上限，若要持續上場球隊就必須將合約轉為正式合約。

除了詹金斯外，哈里斯（Tobias Harris）與史都華（Isaiah Stewart）皆得到15分，里德（Paul Reed）打下12分，坎寧安則是11分。

尼克部分，布里吉斯（Mikal Bridges）砍19分為全場最高，布朗森（Jalen Brunson）雖緊隨其後有12分，但出手多達20次只中4顆，三分外線更是淒慘的8投0中，而團隊上一次交手活塞也慘遭痛宰，打完全場只拿90分，如今再度碰頭更是只剩80分，寫下本季團隊得分新低。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法