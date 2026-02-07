自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》暌違5年！昔日美網冠軍拉杜卡努終於打進決賽

2026/02/07 14:06

拉杜卡努。（資料照）拉杜卡努。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕拉杜卡努（Emma Raducanu）歷經3盤激戰，終以7：5、3：6、6：3力退烏克蘭對手奧利尼可娃（Oleksandra Oliynykova），英國頭號種子4連勝挺進外西瓦尼亞女網賽決戰，這也是她自2021年美國公開賽大爆冷門封后以來，暌違5年首次晉級冠軍賽。

「非常殘酷的比賽，她真是強勁對手。這種感覺令人激動，我已經5年沒進決賽了。」這項WTA250等級職業賽在羅馬尼亞進行，拉杜卡努的父親來自該國首都布加勒斯特，讓她成為地主人氣寵兒，如今拉鋸2小時48分鐘驚險脫困，更贏得現場觀眾熱情掌聲，賽後拉杜卡努筋疲力盡，特地用羅馬尼亞語致意：「過去6個月努力付出終獲回報，我為自己的表現感到非常自豪，但若沒有大家的支持，我想我不可能做到，非常感謝。」

當年18歲的拉杜卡努在紐約美網一戰成名，卻又盛極而衰飽受運動傷害及各方壓力所苦，頻頻更換教練難以維持穩定表現，WTA巡迴賽3度4強止步，如今總算重返決賽，23歲的她直言：「我不習慣連打4場，現在要做的就是從馬拉松激戰中恢復過來。」壓軸對手則為本季結束就退休的東道主老將塞斯蒂婭（Sorana Cirstea）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中