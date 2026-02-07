網球》暌違5年！昔日美網冠軍拉杜卡努終於打進決賽

拉杜卡努。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕拉杜卡努（Emma Raducanu）歷經3盤激戰，終以7：5、3：6、6：3力退烏克蘭對手奧利尼可娃（Oleksandra Oliynykova），英國頭號種子4連勝挺進外西瓦尼亞女網賽決戰，這也是她自2021年美國公開賽大爆冷門封后以來，暌違5年首次晉級冠軍賽。

「非常殘酷的比賽，她真是強勁對手。這種感覺令人激動，我已經5年沒進決賽了。」這項WTA250等級職業賽在羅馬尼亞進行，拉杜卡努的父親來自該國首都布加勒斯特，讓她成為地主人氣寵兒，如今拉鋸2小時48分鐘驚險脫困，更贏得現場觀眾熱情掌聲，賽後拉杜卡努筋疲力盡，特地用羅馬尼亞語致意：「過去6個月努力付出終獲回報，我為自己的表現感到非常自豪，但若沒有大家的支持，我想我不可能做到，非常感謝。」

請繼續往下閱讀...

當年18歲的拉杜卡努在紐約美網一戰成名，卻又盛極而衰飽受運動傷害及各方壓力所苦，頻頻更換教練難以維持穩定表現，WTA巡迴賽3度4強止步，如今總算重返決賽，23歲的她直言：「我不習慣連打4場，現在要做的就是從馬拉松激戰中恢復過來。」壓軸對手則為本季結束就退休的東道主老將塞斯蒂婭（Sorana Cirstea）。

