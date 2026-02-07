張奕、莊陳仲敖正取WBC經典賽 花蓮將開大螢幕直播趴應援

花蓮三級棒球興盛，小朋友有大學長張奕、莊陳仲敖當目標，打起球來特別努力。（記者花孟璟攝）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕第6屆世界棒球經典賽（WBC）將在3月開打，最終30人名單6日揭曉，其中張奕、莊陳仲敖是花蓮人，鄉親為應援球隊打出佳績，花蓮縣政府今宣布將舉辦大螢幕直播趴，邀請鄉親及三級棒球員一起看球賽。

花蓮號稱棒球「原鄉」，花蓮入選經典賽投手的張奕、莊陳仲敖都是原住民，張奕是萬榮鄉支亞干部落的太魯閣族，國中畢業就赴日留學，現效力中職富邦悍將；莊陳仲敖則是豐濱鄉貓公部落的阿美族，目前效力美國職棒奧克蘭運動家，4日返美參加大聯盟春訓，2位球星入選的消息讓花蓮球迷相當振奮。

花蓮縣政府教育處今天宣布，3月將配合經典賽賽程，舉辦「2026世界棒球經典賽（WBC）直播派對」活動，歡迎花蓮鄉親替花蓮子弟應援加油，從3月5日至8日的WBC預賽開始就有直播趴，會在花蓮北、中、南區都設置直播地點，場地時間規劃中，請民眾密切注意。

花蓮球員在棒球項目表現傑出，由於有職棒出路，也讓花蓮三級棒球小球員有奮鬥目標，縣府表示，花蓮縣立棒球場作為職棒球隊主場，透過體育部補助已完成硬體整新，包括內野看台頂棚薄膜更新、夜間照明系統升級為高效能LED燈具、電子計分板更新，以及球員休息與動線空間改善、防撞牆與排水設施整修等，將全面提升「能高盃」、「關懷盃」等重要棒球賽事的競賽品質與觀賽體驗，更提供基層選手更多實戰經驗與成長機會。

